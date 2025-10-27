Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die mühsam ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas trat am 10. Oktober in Kraft. (Symbolbild) Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Die mühsam ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas trat am 10. Oktober in Kraft. (Symbolbild) Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Welt
Kreise: Tote und Verletzte bei Angriff im Gazastreifen
Auch zweieinhalb Wochen nach Beginn der Waffenruhe gibt es im Gazastreifen weiter Zwischenfälle. Über den Grund für einen jüngsten israelischen Angriff gibt es widersprüchliche Angaben.

Gaza/Tel Aviv.

Die Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt fragil - erneut hat es palästinensischen Angaben zufolge Opfer bei einem Zwischenfall im Süden des Gazastreifens gegeben. Laut medizinischen Kreisen des Nasser-Krankenhauses in Chan Junis wurden bei einem israelischen Angriff in der Kleinstadt Abasan al-Kabira zwei Palästinenser getötet sowie drei weitere Menschen verletzt. 

Israels Militär teilte auf Anfrage mit, die Betroffenen hätten die sogenannte gelbe Linie übertreten, hinter die sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hatte. Die Palästinenser - Israels Armee sprach von "Terroristen" - näherten sich demnach israelischen Soldaten und "führten verdächtige Aktivitäten vor Ort aus". Details dazu wurden nicht genannt.

Das israelische Militär habe die Palästinenser angegriffen, "um die Bedrohung zu beseitigen", hieß es weiter. Die östlich von Chan Junis gelegene Stadt Abasan al-Kabira steht unter israelischer Militärkontrolle.

Israels Armee habe die Gruppe mit einer Drohne angegriffen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Demnach wollten die Menschen ihre Häuser besichtigen. 

Die Angaben ließen sich allesamt zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die mühsam ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas trat am 10. Oktober in Kraft. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
