Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kremlchef Wladimir Putin hat bei einem Zwischenstopp in Magadan im Fernen Osten Russlands eine Vielzahl an Terminen absolviert, bevor er sich mit US-Präsident Donald Trump in Alaska trifft.
Kremlchef Wladimir Putin hat bei einem Zwischenstopp in Magadan im Fernen Osten Russlands eine Vielzahl an Terminen absolviert, bevor er sich mit US-Präsident Donald Trump in Alaska trifft. Bild: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
Kremlchef Wladimir Putin hat bei einem Zwischenstopp in Magadan im Fernen Osten Russlands eine Vielzahl an Terminen absolviert, bevor er sich mit US-Präsident Donald Trump in Alaska trifft.
Kremlchef Wladimir Putin hat bei einem Zwischenstopp in Magadan im Fernen Osten Russlands eine Vielzahl an Terminen absolviert, bevor er sich mit US-Präsident Donald Trump in Alaska trifft. Bild: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
Welt
Kreml: Gipfel für sechs bis sieben Stunden geplant
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kremlchef Putin will pünktlich zum Gipfel mit US-Präsident Trump in Anchorage sein. Sein Sprecher erklärt schon mal, worauf sich zumindest die russische Seite einstellt.

Magadan.

Der Gipfel zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-Kollegen Donald Trump in Alaska ist nach Kremlangaben für sechs bis sieben Stunden angesetzt. "Wir gehen davon aus, dass es zunächst ein persönliches Gespräch geben wird. Das wird unter Beteiligung der Berater ablaufen. Dann wird es Gespräche innerhalb der Delegationen geben, möglicherweise in der Form eines Arbeitsessens", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem staatlichen TV-Sender Perwy Kanal.

"Danach werden sich die Staatschefs für einige Zeit zurückziehen und dann zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zusammenkommen", sagte er. Zuvor hatte Peskow gesagt, dass Putin pünktlich um 11.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) ankommen werde. Trump hole ihn persönlich am Flugzeug ab. Putin startete mit dem Flugzeug von Magadan im Fernen Osten, wo er mehrere Termine hatte. Die Flugzeit für die Strecke bis nach Anchorage wurde mit vier Stunden berechnet.

Bei dem Gipfel auf einem Militärstützpunkt in Alaska soll es vor allem um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gehen. Peskow sagte, dass die russische Seite mit echten Ergebnissen rechne bei diesem ersten Treffen des Kremlchefs mit einem US-Präsidenten seit Kriegsbeginn 2022. Im Fall entsprechender Ergebnisse könne es dann auch ein Dreier-Treffen geben mit Beteiligung der Ukraine, die in Anchorage außen vor ist, sagte Peskow. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
16.08.2025
1 min.
Das Gipfeltreffen zur Ukraine - Was wir wissen und was nicht
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben sich in Alaska getroffen.
Mit Hoffnung und Sorge wurde der Gipfel von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin zum Ukraine-Krieg verfolgt. Was kam heraus - und was vielleicht nicht?
15.08.2025
5 min.
US-Russland-Gipfel gestartet -Trump und Putin in einem Auto
Die Präsidenten sitzen vor Verhandlungsbeginn zusammen
Es steht viel auf dem Spiel - passieren kann alles: Der historische Alaska-Gipfel zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin ist vor allem für die Ukraine ein Moment der Wahrheit.
Anna Ringle, Luzia Geier, Khang Mischke und Benno Schwinghammer, dpa
09:53 Uhr
1 min.
Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.
Claudia Bodenschatz
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
Mehr Artikel