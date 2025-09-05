Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kremlchef Wladimir Putin lehnt Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine kategorisch ab.
Kremlchef Wladimir Putin lehnt Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine kategorisch ab. Bild: Stepan Pugachev/Roscongress Foundation/AP/dpa
Der Kreml argumentiert mit eigenen Sicherheitsinteressen. (Archivbild)
Der Kreml argumentiert mit eigenen Sicherheitsinteressen. (Archivbild) Bild: Ulf Mauder/dpa
Kremlchef Wladimir Putin lehnt Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine kategorisch ab.
Kremlchef Wladimir Putin lehnt Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine kategorisch ab. Bild: Stepan Pugachev/Roscongress Foundation/AP/dpa
Der Kreml argumentiert mit eigenen Sicherheitsinteressen. (Archivbild)
Der Kreml argumentiert mit eigenen Sicherheitsinteressen. (Archivbild) Bild: Ulf Mauder/dpa
Welt
Kreml: Nato-Truppen in der Ukraine gefährlich und unnütz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen betont Moskau seine Ablehnung von Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine. Kremlchef Putin sieht auch in Gesprächen mit Selenskyj wenig Sinn.

Wladiwostok.

Kremlchef Wladimir Putin hat seine Ablehnung von Truppen aus Nato-Staaten in der von ihm angegriffenen Ukraine bekräftigt. Er argumentierte bei einem Auftritt auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok, dass bei einer langfristigen Friedensvereinbarung gar keine ausländischen Truppen in der Ukraine nötig seien. Es brauche niemand daran zweifeln, dass sich Russland an eine solche Vereinbarung halte, sagte er. Damit reagierte er auf Planungen westlicher Staaten zu einer möglichen Truppenpräsenz in der Ukraine nach einem Kriegsende.

"Wenn da irgendwelche Streitkräfte auftauchen - besonders jetzt während der Kampfhandlungen -, dann gehen wir davon aus, dass sie gesetzmäßige Ziele sind", sagte Putin. Sie würden zerstört, drohte er an.

Reaktion auf Koalition der Willigen

Zuvor hatten bei einem Treffen in Paris westliche Staaten aus der sogenannten Koalition der Willigen über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Ende des Kriegs gesprochen. Dabei hatten sich zahlreiche Länder bereiterklärt, zur Absicherung eines Waffenstillstands oder Friedens Truppen zu entsenden. Eine Truppenpräsenz europäischer Nato-Staaten in der Ukraine wäre nach Angaben aus Militärkreisen vor allem als großangelegter Ausbildungseinsatz denkbar. Demnach geht es nicht um eine Friedenstruppe im klassischen Sinn.

Die bereits mehrfach von Moskau geäußerte Ablehnung begründete Kremlsprecher Dmitri Peskow damit, dass die Präsenz ausländischer Streitkräfte nahe der russischen Grenze für Moskau eine Gefahr darstelle. Die Nato sehe Russland als Feind und habe dies in ihren Dokumenten festgeschrieben. "Das ist gefährlich für unser Land", betonte Peskow. 

Kreml: Russland braucht auch Sicherheit

Bei der Diskussion um Sicherheitsgarantien könne es nicht nur um die Ukraine gehen. Auch Russland brauche Garantien für seine Sicherheit. Peskow erinnerte an die russische Position, dass der seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernde Krieg gegen die Ukraine seine Wurzeln auch in der Erweiterung der Nato bis an die Grenzen Russlands habe. 

Die Sicherheit der Ukraine, die in die Nato strebt, dürfe nicht auf Kosten Russlands gewährleistet werden. "Das wird uns nicht dabei helfen, einer Lösung des Ukraine-Konflikts näherzukommen", sagte Peskow. Ein Kriegsziel Russlands besteht nach Kremlangaben darin, eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern.

Putin bezweifelt Sinn eines Gesprächs mit Selenskyj

Während viele in einem Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen Schritt sehen, um der Lösung des Konflikts näherzukommen, zog dies der Kremlchef selbst in Zweifel. Einmal mehr stellte der 72-Jährige die Legitimität des Ukrainers infrage. Dessen Amtszeit sei im Vorjahr ausgelaufen, sagte er in Wladiwostok. Putin bestritt, dass sich Selenskyjs Vollmachten wegen des durch die russische Invasion ausgerufenen Kriegsrechts in der Ukraine verlängerten.

Ergebnisse könnten Verhandlungen mit Selenskyj daher nicht bringen, da er keine rechtlichen Befugnisse mehr habe, etwas zu unterzeichnen, behauptete er. Das ukrainische Kriegsrecht sieht vor, dass während des Kriegs keine Wahlen abgehalten und die Befugnisse des Präsidenten daher verlängert werden. Putin hatte seinen Krieg gegen die Ukraine im Februar 2022 begonnen.

Putin wiederholt Einladung nach Moskau

Unter diesen Umständen ist unklar, was Putins gleichzeitig nach außen demonstrierte Bereitschaft, Selenskyj in Moskau zu empfangen, wert ist. Wenn Selenskyj mit ihm reden wolle, sei die russische Hauptstadt der beste Ort dafür, sagte Putin. Selenskyjs Sicherheit werde gewährleistet. Er selbst werde aber nicht wegen eines solchen Treffens ins Ausland reisen, betonte Putin. 

Eben ein solches Treffen in der Hauptstadt des Angreifers hatte Selenskyj gerade erst abgelehnt. Kiew verwies darauf, dass es mindestens sieben Staaten gebe, die sich bereiterklärt hätten, einen solchen Gipfel auszutragen, darunter seien neben der Türkei auch drei Golfstaaten, die in dem Konflikt als neutral gelten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
06.09.2025
2 min.
Selenskyj über Treffen mit Putin: Er kann nach Kiew kommen
Der ukrainische Präsident lehnt ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau ab. (Archivbild)
Kremlchef Putin sieht wenig Sinn in Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und beharrt auf Moskau als Verhandlungsort. Selenskyj lehnt das ab - und kontert.
05.09.2025
6 min.
Ringen um Sicherheitsgarantien für Ukraine geht weiter
Frankreichs Präsident Macron und sein ukrainischer Kollege Selenskyj hielten eine Pressekonferenz ab.
26 Staaten sind bereit, Truppen zur Friedenssicherung in die Ukraine zu schicken. Präsident Selenskyj hat weitere Ideen. Die US-Regierung stößt sich derweil an europäischen Öl-Geschäften mit Russland.
Mehr Artikel