Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen Moskaus Angriffskrieg immer wieder russische Ziele mit eigenen Drohnen an. (Archivbild) Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen Moskaus Angriffskrieg immer wieder russische Ziele mit eigenen Drohnen an. (Archivbild) Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen Moskaus Angriffskrieg immer wieder russische Ziele mit eigenen Drohnen an. (Archivbild)
Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen Moskaus Angriffskrieg immer wieder russische Ziele mit eigenen Drohnen an. (Archivbild) Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe
Die Ukraine führt in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg immer wieder Gegenschläge aus. In der Schwarzmeer-Region gab es auf der Krim und in Sotschi Luftalarm.

Simferopol.

In der Schwarzmeer-Region haben die von Moskau annektierte Halbinsel Krim und die russische Touristenmetropole Sotschi zahlreiche ukrainische Angriffe gemeldet. In Sotschi sei ein ukrainischer Raketenangriff abgewehrt worden, teilte Bürgermeister Andrej Proschunin mit. Einwohner der Stadt berichteten in sozialen Netzwerken über Sirenengeheul und Explosionen. Touristen in Hotels hätten sich in Kellern in Sicherheit bringen müssen, hieß es. Proschunin forderte die Menschen auf, unbedingt den Strand- und Küstenbereich zu meiden und Schutz zu suchen.

An Sotschis Flughafen kam es laut Medien wegen des Luftalarms ebenfalls zu vorübergehenden Einschränkungen im Verkehr. Über Schäden war zunächst nichts bekannt.

Ministerium: Drohnenangriffe auf Krim abgewehrt

Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 32 Drohnen auf der Krim. Laut Behörden gab es dort Schäden an Umspannwerken sowie Stromausfälle. 

In sozialen Netzwerken kursierten zunächst nicht überprüfbare Berichte und Videos, nach denen in der Nacht nahe der Hauptstadt Simferopol auch ein großes Öllager eines Tankstellennetzes getroffen wurde. Schon jetzt klagen die Tankstellen auf der Krim über Treibstoffmangel. Benzin und Diesel für Autofahrer werden rationiert.

Russland führt gegen die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg. Das angegriffene Land wehrt sich selbst immer wieder mit Drohnen- und Raketenangriffen auf russische Ziele. An diesem Freitag ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zu Gast, um ein weiteres Mal für mehr westliche Unterstützung für sein Land zu werben. (dpa)

