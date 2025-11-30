Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei seinem Besuch im Libanon traf Papst Leo XIV. den Präsidenten des krisengeschüttelten Landes, Joseph Aoun (r.).
Bei seinem Besuch im Libanon traf Papst Leo XIV. den Präsidenten des krisengeschüttelten Landes, Joseph Aoun (r.). Bild: Hussein Malla/AP/dpa
Bei seinem Besuch im Libanon traf Papst Leo XIV. den Präsidenten des krisengeschüttelten Landes, Joseph Aoun (r.).
Bei seinem Besuch im Libanon traf Papst Leo XIV. den Präsidenten des krisengeschüttelten Landes, Joseph Aoun (r.). Bild: Hussein Malla/AP/dpa
Welt
Leo XIV. im Libanon - Große Erwartungen an "Friedenspapst"
Von Robert Messer, Amira Rajab und Weedah Hamzah, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Rahmen seiner ersten Auslandsreise besucht der Papst nach der Türkei nun auch den Libanon. In dem Nachbarland von Israel wird sein Besuch als Hoffnungsschimmer für Frieden und Stabilität gesehen.

Beirut.

Papst Leo XIV. hat im Libanon zu neuem Engagement für Frieden und Versöhnung in dem von Krieg und Krisen gebeutelten Land aufgerufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche besucht das Land im Rahmen seiner ersten Auslandsreise seit seiner Wahl vor gut einem halben Jahr. Er traf am Sonntag in Beirut ein, zuvor hatte er die Türkei bereist. Leo kündigte bereits vor der Libanon-Visite an, dort die "Friedensbotschaft im Nahen Osten erneut verkünden" zu wollen.

"Hier ist der Friede eine Sehnsucht und eine Berufung, ein Geschenk und eine stets offene Baustelle", sagte der Pontifex bei einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun. Gleichzeitig forderte er die politischen Anführer des Libanons auf, echte "Friedensstifter" zu sein und ihre Differenzen angesichts der Schwierigkeiten des Landes beiseitezulegen. 

In Beirut traf Leo auch Parlamentspräsident Nabih Berri sowie Regierungschef Nauaf Salam. Außerdem pflanzte der Papst noch eine Zeder im Garten des Präsidentenpalastes. Die Zeder ist das Nationalsymbol des Libanons und auf dessen Flagge abgebildet.

Große Hoffnung unter Libanesen

Für Leos Ankunft hatten sich Hunderte Libanesinnen und Libanesen am Rande der Straße versammelt, die zum Präsidentenpalast führt. Viele schwenkten libanesische Fahnen. Entlang der Route hingen zahlreiche Willkommensplakate. Auf einem stand: "Lieber Papst, bete für unser verwundetes Land, den Libanon". 

Eine auf den Papst wartende Anwohnerin in Beirut sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich bin überglücklich." Sie hoffe, der hohe Besuch bringe Frieden für das Land. Ein anderer Mann äußerte die Hoffnung, alle Libanesen würden durch den Besuch des Kirchenoberhaupts gesegnet.

Die Al-Mahdi-Pfadfinder der Hisbollah schwenkten libanesische Fahnen und Hisbollah-Flaggen vor zwei im Krieg mit Israel zerstörten Gebäuden, um den Papst auf seinem Weg zum Präsidentenpalast zu begrüßen. Die Schiitenorganisation hatte den Papst am Samstag dazu aufgerufen, die "Ungerechtigkeit und Aggression" Israels anzuprangern.

Libanon konfessionell stark gespalten

Im Libanon sind etwa 30 Prozent der Bevölkerung Christen. Etwa 70 Prozent sind Muslime, jeweils etwa zur Hälfte Anhänger der schiitischen und sunnitischen Strömung im Islam. In dem konfessionell stark gespaltenen Land leben zudem weitere Religionsgemeinschaften wie etwa die Drusen.

Die Christen spielen eine zentrale Rolle im politischen System des Landes, das auf einem konfessionellen Machtverteilungssystem basiert: Der libanesische Staatspräsident ist immer ein Christ, der Regierungschef ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit.

In der Vergangenheit sorgte die religiöse Vielfalt für Konflikte. Während des Bürgerkriegs von 1975 bis 1990 mit schätzungsweise 150.000 Toten bekämpften sich Konfessionen in wechselnden Gefechtsfronten und Bündnissen. Auch innerhalb konfessioneller Gruppen kam es zu Kämpfen.

Schwierige Sicherheitslage

Die Sicherheitslage im Libanon gilt derzeit als angespannt. Nach einem offenen Krieg zwischen der Hisbollah und Israel wurde im Ende November vergangenen Jahres eine Waffenruhe geschlossen. Dennoch hielten die Spannungen an. Zuletzt hatte sich die Lage wieder deutlich verschärft. Israel greift nahezu täglich Ziele im Süden des Libanons an, dabei wurden seit Inkrafttreten der Waffenruhe nach UN-Angaben fast 120 Zivilisten getötet. 

Kürzlich griff die israelische Luftwaffe erstmals seit mehreren Monaten auch wieder in den südlichen Beiruter Vororten an. Dabei wurde Haitham Ali Tabatabai, der Generalstabschef der proiranischen Hisbollah, getötet.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Libanon seien alle Sicherheitsvorkehrungen ergriffen worden, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni vor der Reise mit. "Die Sicherheitslage war bereits seit Monaten bekannt, als die Reise vorbereitet wurde. Schon damals wurden alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen", sagte er auf Nachfrage von Journalisten. Leo bleibt bis Dienstag im Libanon.

Auf die Frage, ob der Papst während des Besuchs gepanzerte Fahrzeuge benutzen werde, erklärte Bruni: "Je nach Situation werden die jeweils geeigneten Fahrzeuge eingesetzt". In der Türkei wurde Leo in geschlossenen Fahrzeugen gefahren und nicht wie sonst in offenen.

Hoffnungsschimmer für Frieden und Stabilität

Insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Sicherheitslage wird im Libanon die Reise des Papstes als Zeichen der Hoffnung auf Frieden und Stabilität gesehen. Bereits Wochen vor der Papst-Visite waren an neu instand gesetzten Straßen Schilder als Willkommensgruß angebracht worden. Auf ihnen wird er bereits als "Friedenspapst" gefeiert. Auf einigen Schildern stehen auch Botschaften wie "Der Libanon will Frieden".

Nicht nur libanesische Christen hoffen, dass zumindest während des Papst-Besuchs die Spannungen etwas nachlassen und Israel zu keinen größeren Schlägen ausholt. Israel wirft der Hisbollah-Miliz Verstöße gegen die im November 2024 ausgehandelte Waffenruhe vor und erklärt so seine Angriffe.

Im Libanon warten auf Leo aber in vielerlei Hinsicht komplizierte Themen: Das Land steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Die Machtverteilung zwischen den Konfessionen befeuert Korruption und politische Misswirtschaft. Rund 60 Prozent der Bevölkerung leben in Armut. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
08.11.2025
2 min.
Tote und Verletzte bei israelischen Luftschlägen im Libanon
Zwei Menschen werden bei israelischen Luftschlägen im Libanon getötet. Mehrere werden verletzt.
Die Spannungen im Süden des Libanon nehmen weiter zu. Israel wirft der Hisbollah vor, heimlich aufzurüsten, und führt immer wieder Luftschläge aus. Wie lange hält die brüchige Waffenruhe noch?
19.11.2025
4 min.
Libanon: 13 Tote bei israelischem Angriff auf Palästinenser
Der Libanon wirft Israel einen Angriff auf das Flüchtlingslager Ain al-Hilwah vor. (Archivbild)
Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele der Hamas im Libanon sind selten. Nun sollen bei einer solchen Attacke mindestens 13 Menschen getötet worden sein.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
Mehr Artikel