Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frankreich und Großbritannien wollen die irreguläre Migration über den Ärmelkanal bekämpfen, aber im Gegenzug Migranten eine reguläre Einreise nach Großbritannien ermöglichen. (Archivbild)
Frankreich und Großbritannien wollen die irreguläre Migration über den Ärmelkanal bekämpfen, aber im Gegenzug Migranten eine reguläre Einreise nach Großbritannien ermöglichen. (Archivbild) Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Frankreich und Großbritannien wollen die irreguläre Migration über den Ärmelkanal bekämpfen, aber im Gegenzug Migranten eine reguläre Einreise nach Großbritannien ermöglichen. (Archivbild)
Frankreich und Großbritannien wollen die irreguläre Migration über den Ärmelkanal bekämpfen, aber im Gegenzug Migranten eine reguläre Einreise nach Großbritannien ermöglichen. (Archivbild) Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Welt
London und Paris wollen Migration am Ärmelkanal ausbremsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

"Einer raus, einer rein": Mit einer neuen Methode wollen Frankreich und Großbritannien die Migration über den Ärmelkanal reduzieren. Das Geschäft der Schleuser soll dadurch zerschlagen werden.

Paris/London.

Frankreich und Großbritannien starten von diesem Mittwoch an am Ärmelkanal mit einem neuen Verfahren zur Bekämpfung der irregulären Migration. Eine nun unterzeichnete Vereinbarung ermöglicht es den Briten, Migranten, die den Ärmelkanal mit Hilfe von Schleusern in kleinen Booten überquert haben, nach Frankreich zurückzuschicken. Im Gegenzug für jede Rückkehr darf eine andere Person mit einem Bezug zu Großbritannien, etwa durch familiäre Beziehungen, über eine sichere Route einreisen.

Das Pilotprojekt folgt auf jahrelange und wenig erfolgreiche Bemühungen, die von Großbritannien unerwünschte Einwanderung über den Ärmelkanal mit einem verstärkten Polizeieinsatz an der nordfranzösischen Küste zu stoppen. London überwies Paris Millionensummen, um die Küste mit zusätzlichen Beamten und moderner Technik zu überwachen. Immer wieder kommen bei den Überfahrten Migranten ums Leben.

Schleuser-Netzwerke sollen zerschlagen werden

"Ich bekräftige die Entschlossenheit Frankreichs, die Migrationsströme zu stoppen und Leben zu retten", sagte Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau. Das Ziel des Pilotprojekts sei das Zerschlagen der Schleuser-Netzwerke und das Verhindern der Tragödien, zu denen es beim Sinken von Booten bei der Überfahrt regelmäßig kommt.

Die Bekämpfung der Migration über den Ärmelkanal ist in Großbritannien seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. (Archivbild)
Die Bekämpfung der Migration über den Ärmelkanal ist in Großbritannien seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. (Archivbild) Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Die Bekämpfung der Migration über den Ärmelkanal ist in Großbritannien seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. (Archivbild)
Die Bekämpfung der Migration über den Ärmelkanal ist in Großbritannien seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. (Archivbild) Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Medienberichten zufolge sollen wöchentlich anfangs etwa 50 Menschen nach Frankreich zurückgeschickt werden. Die britische Innenministerin Yvette Cooper sagte zum Start des Projekts, die Regierung wolle keine Angaben zur Anzahl der Migranten machen, die im Rahmen der Vereinbarung über den Ärmelkanal nach Frankreich zurückgeschickt werden sollen. Dem Sender BBC 4 sagte die Innenministerin, dies könne kriminellen Banden in die Hände spielen. "Wir geben keine Gesamtzahl für dieses Programm an."

Frankreich will zurückgenommene Migranten abschieben

Frankreich will die aus Großbritannien zurückgenommenen Migranten auf Grundlage der sogenannten der Dublin-Regelung - danach ist meist jener EU-Staat für einen Asylantrag zuständig, auf dessen Boden Schutzsuchende zuerst europäischen Boden betreten haben - in die Ersteinreiseländer in der EU zurückschieben. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres kamen etwa 21.100 Menschen über den Ärmelkanal nach Großbritannien – ein Anstieg von fast 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und so viele wie nie zuvor. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
17.07.2025
5 min.
Deutsch-britisches Freundschaftsabkommen unterzeichnet
Friedrich Merz und Keir Starmer haben einen neuen Freundschaftsvertrag für Deutschland und Großbritannien unterzeichnet.
Stärkere Rüstungskooperation, Eindämmung irregulärer Migration, aber auch konkrete Reiseerleichterungen und eine Bahnverbindung - so soll die deutsch-britische Freundschaft erneuert werden.
Michael Fischer, Jan Mies und Christoph Meyer, dpa
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
25.07.2025
2 min.
"Raketenmann" Zapata scheitert bei Ärmelkanal-Überquerung
Beim erneuten Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren, ist Zapata abgestürzt.
Mit einem spektakulären Flugbrett hatte der Franzose Franky Zapata bereits den Ärmelkanal überquert. Nun startet er mit einem hubschrauberähnlichen Gefährt - aber landet am Ende im Wasser.
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel