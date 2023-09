Marktplatz beschossen: Viele Tote in ostukrainischer Stadt

Die Stadt Kostjantyniwka liegt unweit der Front im Osten der Ukraine und ist immer wieder zum Ziel russischer Angriffe geworden. Nun hat es am hellichten Tag besonders brutalen Beschuss gegeben.

Kostjantyniwka.

Durch russischen Beschuss eines Marktplatzes in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 17 Menschen getötet worden - darunter auch ein Kind. Mehr als 30 weitere Menschen wurden verletzt, wie Innenminister Ihor Klymenko am Abend auf Telegram mitteilte. Die Such- und Rettungsarbeiten seien nun abgeschlossen.