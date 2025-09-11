Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Podcaster Kirk ist erschossen worden.
Der Podcaster Kirk ist erschossen worden. Bild: Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa
Der Podcaster Kirk ist erschossen worden.
Der Podcaster Kirk ist erschossen worden. Bild: Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa
Medien: Air Force Two soll Kirks Leiche überführen
Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten haben Trump und zahlreiche Minister seiner Regierung ihre Trauer bekundet. Nun soll Kirk laut US-Medien eine besondere Würdigung zuteilwerden.

Orem.

Der Leichnam des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk soll nach übereinstimmenden US-Medienberichten mit dem Flugzeug des US-Vizepräsidenten JD Vance aus dem Bundesstaat Utah nach Arizona überführt werden. Der Republikaner und seine Frau Usha Vance hätten vor, gemeinsam mit Familienmitgliedern und Freunden von Kirk in der Air Force Two nach Phoenix zu fliegen, wo der Podcaster gelebt haben soll, berichteten der Sender CBS News und die Nachrichtenseite "Politico" unter Berufung auf Regierungsbeamte beziehungsweise eine mit der Angelegenheit vertraute Person. 

Der Vizepräsident und seine Frau reisten demnach am Donnerstag bereits nach Salt Lake City im Bundesstaat Utah. Ursprünglich war geplant, dass Vance am selben Tag zum Gedenken an die Terroropfer vom 11. September 2001 zur 9/11-Gedenkstätte in New York fliegt. Offiziell machte er zunächst keine Änderung dieser Pläne bekannt. 

Kirk war am Mittwoch in Utah auf einem Universitäts-Campus erschossen worden, wo er aufgetreten war. Er war ein einflussreicher Vertreter der Trump-Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) und unterstützte den heutigen Präsidenten in dessen Wahlkampf. (dpa)

