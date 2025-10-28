Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ukrainische Drohnen fliegen inzwischen weit ins russische Hinterland hinein. (Archivbild)
Ukrainische Drohnen fliegen inzwischen weit ins russische Hinterland hinein. (Archivbild) Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Ukrainische Drohnen fliegen inzwischen weit ins russische Hinterland hinein. (Archivbild)
Ukrainische Drohnen fliegen inzwischen weit ins russische Hinterland hinein. (Archivbild) Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Welt
Medien: Erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Russland und die Ukraine überziehen sich Nacht für Nacht mit Angriffen aus der Luft. Die Ukraine zielt speziell auf die Treibstoffversorgung - und hat einem Medienbericht zufolge wieder getroffen.

Uljanowsk.

In der russischen Region Uljanowsk an der Wolga ist Medienberichten zufolge ein Treibstofflager von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Getroffen worden seien Reservoirs der Firma NS-Oil, berichtete der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova. Auf den dort veröffentlichten Fotos und Videos sind Brände zu erkennen, die von dem Öllager stammen sollen. 

Offiziell gibt es aus Russland bislang keine Bestätigung. Das russische Militär meldete am späten Abend lediglich den Abschuss von 57 Drohnen. In zahlreichen Regionen wurde Drohnenalarm gegeben. 

Die Ukraine verteidigt sich mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
2 min.
Russland meldet erneut Abschuss von Drohnen aus der Ukraine
Russland meldet erneut Drohnenattacken aus der Ukraine. (Archivbild)
Erneut berichtet Russland von zahlreichen abgefangenen Drohnen aus der Ukraine. Am Abend war offenbar ein Treibstofflager getroffen worden.
11:38 Uhr
2 min.
Brisanter Doppel-Spieltag in Berlin: DFL erklärt Ansetzung
Die Polizei wird am Samstag nicht nur im Olympiastadion gefordert sein. (Archivbild)
Tausende Dresden-Fans im Olympiastadion und fast gleichzeitig spielt Union. Der Doppel-Spieltag in Berlin könnte unruhig werden. Die Deutsche Fußball Liga begründet, warum sie so planen musste.
17.10.2025
2 min.
Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe
Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen Moskaus Angriffskrieg immer wieder russische Ziele mit eigenen Drohnen an. (Archivbild)
Die Ukraine führt in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg immer wieder Gegenschläge aus. In der Schwarzmeer-Region gab es auf der Krim und in Sotschi Luftalarm.
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
11:38 Uhr
3 min.
Stiftung Warentest warnt: Viele Produkte von Temu und Shein gefährlich
Die Shoppingportale werden immer beliebter – aber viele ihre Waren sind schlechter, als die EU erlaubt.
Die Stiftung Warentest hat 162 Waren der Onlineplattformen untersucht, darunter Schmuck und Babyspielzeug. Zwei Drittel davon erfüllten EU-Standards nicht.
DPA
Mehr Artikel