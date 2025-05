Medien: Früherer US-Präsident Biden hat Prostatakrebs

Die Gesundheit von Joe Biden dominierte den Wahlkampf, bis er sich aus dem Rennen zurückzog. Er selbst bestreitet, sein Zustand sei der Grund gewesen. Nun bekommt er eine besorgniserregende Diagnose.

Washington.

Der ehemalige US-Präsident Joe Biden ist US-Medienberichten zufolge an Prostatakrebs erkrankt. Wie die Sender CNN, Fox News und die "New York Times" unter Berufung auf sein Büro berichteten, handelt es sich um eine aggressive, aber behandelbare Form der Krankheit. Demnach wurden bei dem 82-Jährigen auch Knochenmetastasen festgestellt. Es handele sich demnach um einen hormonempfindlichen Tumor, was die Behandlungsmöglichkeiten verbessere. Biden und seine Familie würden derzeit gemeinsam mit seinem Ärzteteam über das weitere Vorgehen beraten, hieß es.