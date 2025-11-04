Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dick Cheney starb mit 84 Jahren. (Archivbild)
Dick Cheney starb mit 84 Jahren. (Archivbild) Bild: Kamran Jebreili/AP/dpa
Cheney galt als konservativer Haudegen und mächtiger Mann im Hintergrund. (Archivbild)
Cheney galt als konservativer Haudegen und mächtiger Mann im Hintergrund. (Archivbild) Bild: Jae C. Hong/AP/dpa
Welt
Medien: Früherer US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot
Dick Cheney gilt als der wohl mächtigste US-Vize der Geschichte. Seine Positionen waren hart und unnachgiebig. Nach den Terroranschlägen 2001 griff er durch - seine Methoden sind bis heute umstritten.

Washington.

Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney ist Medienberichten zufolge tot. Er sei am Montag im Alter von 84 Jahren gestorben, schrieben US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Familie. 

Cheney war Vize im Weißen Haus unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush (2001-2009). Der Republikaner war außerdem Verteidigungsminister und hat Jahrzehnte der US-Politik mitgestaltet - und besonders die Zeit nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 geprägt. Den Berichten zufolge starb er an den Folgen einer Lungenentzündung, sowie einer Herz- und Gefäßerkrankung.

Cheney galt als konservativer Haudegen und mächtiger Mann im Hintergrund. Der umstrittene Hardliner wird als einflussreichster Vizepräsident im Weißen Haus angesehen. Nach 9/11 machte sich für das umstrittene Gefangenenlager Guantanámo Bay, illegale Abhörpraktiken und die Irak-Invasion stark. Gesundheitliche Probleme hatte Cheney schon seit vielen Jahren - im Jahr 2012 unterzog er sich einer Herztransplantation.

Vom Stabschef zum Vizepräsidenten

Cheney hat in der US-Hauptstadt Washington eine beeindruckende Karriere hingelegt: In den 1970ern war er Stabschef im Weißen Haus unter Gerald Ford, später Kongressabgeordneter, Verteidigungsminister unter George Bush senior (1989-1993) und dann nach Jahren in der Privatwirtschaft Vize unter Bush Junior.

Während seiner Zeit als Nummer zwei im Weißen Haus hatte Cheney ein eher düsteres Image in der Öffentlichkeit - er galt als verschlossen, machthungrig und manipulativ. Aus der aktiven Politik zog er sich nach seinem Ausscheiden aus dem Amt zurück. Im Präsidentschaftswahlkampf 2024 gab er bekannt, dass er für die Demokratin Kamala Harris stimmen wolle - und nicht für den Republikaner Donald Trump.

Cheney wurde 1941 im US-Bundesstaat Nebraska geboren, später zog er mit seiner Familie nach Wyoming. Er studierte Politikwissenschaft und war Vater zweier Töchter. Seine Tochter Liz ist selbst in der US-Politik aktiv und zählt zu den prominentesten republikanischen Kritikern des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. (dpa)

