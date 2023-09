Meloni will Bootsflüchtlinge in Abschiebelager stecken

Mehrals 6000 Bootsflüchtlinge kamen allein in der vergangenen Woche auf Lampedusa an. So kann es nicht weitergehen. Sagt Italiens Regierungschefin - in kündigt eine noch härtere Gangart an. Die EU will nun helfen.

In Italien gibt es nur wenige Menschen, die so schnell reden können wie Giorgia Meloni. Die rechtsnationalistische Regierungschefin tut das immer dann, wenn sie unter großer Anspannung steht und dem Land, oder vielmehr der "Nazione", etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Am Freitagabend war es wieder einmal so weit: In einem atemlosen, mehr als sechs... In Italien gibt es nur wenige Menschen, die so schnell reden können wie Giorgia Meloni. Die rechtsnationalistische Regierungschefin tut das immer dann, wenn sie unter großer Anspannung steht und dem Land, oder vielmehr der "Nazione", etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Am Freitagabend war es wieder einmal so weit: In einem atemlosen, mehr als sechs...