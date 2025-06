Merz: Noch keine US-Entscheidung über Eingreifen in Iran

Beteiligen sich die USA am Angriff der USA gegen die Atomanlagen im Iran? Der deutsche Kanzler glaubt nicht, dass die entsprechende Entscheidung schon gefallen ist.

Kananaskis. US-Präsident Donald Trump hat nach Einschätzung von Bundeskanzler Friedrich Merz noch nicht über ein Eingreifen des US-Militärs an der Seite Israels gegen den Iran entschieden. Auf die Frage, ob er sich darauf einstelle, dass sich die USA an den israelischen Militärschlägen beteiligen würden, sagte der CDU-Politiker am Rande des G7-Gipfels in Kanada dem Sender Welt TV: "Es gibt offensichtlich noch keine Entscheidung der amerikanischen Regierung." Diese würde "wohl erst in naher Zukunft getroffen", fügte Merz hinzu.

"Es hängt jetzt auch sehr davon ab, wie weit das Mullah-Regime bereit ist, an den Verhandlungstisch zurückzukehren", sagte der Kanzler. "Wenn nicht, könnte es eine solche weitere Entwicklung geben, aber das müssen wir abwarten." US-Präsident Trump hatte den G7-Gipfel am Montagabend (Ortszeit) wegen der Lage in Nahost vorzeitig verlassen. Die G7-Runde besteht aus den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan. Zudem ist die EU mit dabei. (dpa)