Merz wertet G7-Gipfel als Erfolg

In zentralen Themen kommt die G7 beim Gipfel in Kanada nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Trotzdem gibt es am Ende einige gemeinsame Erklärungen.

Kananaskis. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach zweitägigen Beratungen eine positive Bilanz des G7-Gipfels in Kanada gezogen. "Dieser G7-Gipfel ist weitaus erfolgreicher als ich es am Anfang gedacht habe", sagte er nach der letzten Arbeitssitzung der Gruppe wirtschaftsstarker westlicher Demokratien. Er verwies darauf, dass eine Einigung auf einvernehmliche Erklärungen zu sieben Themen gelungen sei.

Bereits am Montag hatten sich die Staats- und Regierungschefs auf eine gemeinsame Position zum Krieg zwischen Israel und dem Iran verständigt. Heute folgten Erklärungen zu Themen wie seltene Rohstoffe, Migration und Künstliche Intelligenz.

Zu strittigen Themen wie dem Ukraine-Krieg, Klimaschutz und Entwicklungshilfe gab es dagegen keine gemeinsame Positionierung. Anders als bei früheren Gipfeln verzichtete die G7 schon vor dem Gipfel auf eine umfassende Abschlusserklärung. (dpa)