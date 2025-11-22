Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das sieht schon fast so aus, als würden Merz und Lula miteinander tanzen.
Das sieht schon fast so aus, als würden Merz und Lula miteinander tanzen. Bild: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa
Das sieht schon fast so aus, als würden Merz und Lula miteinander tanzen.
Das sieht schon fast so aus, als würden Merz und Lula miteinander tanzen. Bild: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa
Welt
Merz zu Lula: "Nächstes Mal gehen wir zusammen tanzen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Merz wollte schnell wieder weg, als er vor zwei Wochen die Amazonas-Metropole Belém besuchte. Auf die Empörungswelle in Brasilien darüber folgt nun ein Versöhnungsgipfel in Afrika.

Johannesburg.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich nach der Empörungswelle in Brasilien über seine Äußerung zur Amazonas-Metropole Belém mit dem brasilianischen Präsident Luiz Inácio Lula da Silva versöhnt. "Sie haben sich verbal 40 Minuten lang umarmt", hieß es anschließend aus dem Umfeld von Merz. Lula habe dem Kanzler Tipps für Restaurantbesuche für seinen nächsten Besuch in Belém gegeben und ihm auch Tänze genannt, die er ausprobieren könne. Der Kanzler habe daraufhin gesagt: "Super, nächstes Mal gehen wir zusammen tanzen."

Merz hatte vor gut zwei Wochen an einem Gipfel zum Auftakt der Weltklimakonferenz in Belém teilgenommen und auch dort schon Lula getroffen. Nach seiner Rückkehr äußerte er sich in einer Art über die sehr arme Stadt am Amazonas, die von vielen Brasilianern als abschätzig und beleidigend empfundenen wurde.

Sturm der Empörung mit Verzögerung

"Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt: Wer von euch würde denn gerne hierbleiben? Da hat keiner die Hand gehoben", sagte er. "Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren, in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind." 

Merz wollte damit vor allem sagen, dass er Deutschland für eins der schönsten Länder der Welt halte. In Brasilien brach aber mit etwas Verzögerung ein Sturm der Empörung los. Auch Lula schaltete sich ein. Merz hätte in eine Bar gehen, dort tanzen und die lokale Küche probieren sollen, meinte der Präsident, "denn dann hätte er gemerkt, dass Berlin ihm nicht einmal zehn Prozent der Qualität bietet, die der Bundesstaat Pará und die Stadt Belém bieten." Nun sind die beiden zum Tanzen verabredet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
2 min.
Lula kontert den Kanzler: Merz hätte in Belém tanzen sollen
Merz hätte in eine Bar gehen, dort tanzen und die lokale Küche probieren sollen, sagte Lula Richtung Merz. (Archivbild)
Der Kanzler war froh, als er die arme Metropole Belém verlassen konnte. Auf seine abwertende Kritik reagiert jetzt Brasiliens Präsident. Er empfiehlt ihm die lokale Kultur und Küche.
12:34 Uhr
2 min.
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
20.11.2025
6 min.
Diesmal Brasilien: Merz löst nächste Stadtbild-Debatte aus
Um dieses Stadtbild geht es diesmal: Belém, Brasilien.
Mit seiner Äußerung über die brasilianische Stadt Belém löst der Kanzler Empörung in Brasilien aus. In Deutschland fühlen sich einige an eine Debatte erinnert, die längst ausgestanden schien.
Michael Fischer, Torsten Holtz und Philipp Znidar, dpa
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
08:00 Uhr
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
Mehr Artikel