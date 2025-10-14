Militär übernimmt Macht in Madagaskar

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Putsch folgt auf wochenlange regierungskritische Proteste und Unruhen in dem Land.
Der Putsch folgt auf wochenlange regierungskritische Proteste und Unruhen in dem Land. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Oberst Michael Randrianirina verlas die Erklärung zur Machtübernahme.
Oberst Michael Randrianirina verlas die Erklärung zur Machtübernahme. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Demonstranten bejubeln Angehörige des Militärs auf Madagaskar, als diese den Sturz des Präsidenten ankündigen.
Demonstranten bejubeln Angehörige des Militärs auf Madagaskar, als diese den Sturz des Präsidenten ankündigen. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Auch wenn einige Menschen in Jubel ausbrechen - der Putsch markiert einen Bruch mit der verfassungsmäßigen Ordnung.
Auch wenn einige Menschen in Jubel ausbrechen - der Putsch markiert einen Bruch mit der verfassungsmäßigen Ordnung. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Einige Menschen nutzten die Gelegenheit für Selfies mit der Militäreinheit.
Einige Menschen nutzten die Gelegenheit für Selfies mit der Militäreinheit. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Bereits in der Vergangenheit spielte die Spezialeinheit Capsat eine Rolle bei Machtwechseln im Inselstaat.
Bereits in der Vergangenheit spielte die Spezialeinheit Capsat eine Rolle bei Machtwechseln im Inselstaat. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Die Proteste schlugen teils in Gewalt um. (Archivbild)
Die Proteste schlugen teils in Gewalt um. (Archivbild) Bild: Mamyrael/AP/dpa
Der Putsch folgt auf wochenlange regierungskritische Proteste und Unruhen in dem Land.
Der Putsch folgt auf wochenlange regierungskritische Proteste und Unruhen in dem Land. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Oberst Michael Randrianirina verlas die Erklärung zur Machtübernahme.
Oberst Michael Randrianirina verlas die Erklärung zur Machtübernahme. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Demonstranten bejubeln Angehörige des Militärs auf Madagaskar, als diese den Sturz des Präsidenten ankündigen.
Demonstranten bejubeln Angehörige des Militärs auf Madagaskar, als diese den Sturz des Präsidenten ankündigen. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Auch wenn einige Menschen in Jubel ausbrechen - der Putsch markiert einen Bruch mit der verfassungsmäßigen Ordnung.
Auch wenn einige Menschen in Jubel ausbrechen - der Putsch markiert einen Bruch mit der verfassungsmäßigen Ordnung. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Einige Menschen nutzten die Gelegenheit für Selfies mit der Militäreinheit.
Einige Menschen nutzten die Gelegenheit für Selfies mit der Militäreinheit. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Bereits in der Vergangenheit spielte die Spezialeinheit Capsat eine Rolle bei Machtwechseln im Inselstaat.
Bereits in der Vergangenheit spielte die Spezialeinheit Capsat eine Rolle bei Machtwechseln im Inselstaat. Bild: Brian Inganga/AP/dpa
Die Proteste schlugen teils in Gewalt um. (Archivbild)
Die Proteste schlugen teils in Gewalt um. (Archivbild) Bild: Mamyrael/AP/dpa
Welt
Militär übernimmt Macht in Madagaskar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst schließen sich Militärs den Protesten an, bei denen vor allem junge Menschen den Rücktritt des Präsidenten forderten. Nun putscht eine Spezialeinheit - und auf den Straßen bricht Jubel aus.

Antananarivo.

Nach wochenlangen regierungskritischen Protesten in Madagaskar hat das Militär nach eigenen Angaben die Macht in dem riesigen Inselstaat übernommen. Die Verfassung sei ausgesetzt und ein Präsidentschaftsrat aus Angehörigen der Armee und Gendarmerie eingesetzt worden, sagte Oberst Michael Randrianirina, Kommandant der Spezialeinheit Capsat, vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Antananarivo. "Wir ergreifen die Macht." Zuvor hatte das Parlament ein Amtsenthebungsverfahren gegen den geflohenen Präsidenten Andry Rajoelina in Gang gesetzt.

In einer Mitteilung des Präsidentenbüros am Abend hieß es, Rajoelina sei "selbstverständlich weiter im Amt".

Augenzeugen berichteten von Jubel, Pfiffen und Hupkonzerten auf den Straßen der Hauptstadt. Als Soldaten in Militärfahrzeugen zum Präsidentenpalast fuhren, waren auch viele vor allem junge Menschen mit Fahnen unterwegs, manche nutzten die Gelegenheit zu Selfies. Während die Truppen bewaffnet waren, trat Randrianirinas zwar in Uniform auf, aber unmartialisch: Der Offizier trug eine schusssichere Weste, aber keine Waffen, als er von einem Zettel die Erläuterungen der Machtübernahme ablas.

Am Abend übertrug das Verfassungsgericht örtlichen Medienberichten zufolge Randrianirina das Amt des Staatsoberhaupts und begründete dies mit der aktuellen Vakanz der Position. Zugleich forderte das Gericht, dass neue Wahlen zu organisieren seien.

Guterres-Sprecher: Beobachten die Lage

Ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres sagte, man sei bei den UN besorgt "über jeden verfassungswidrigen Machtwechsel." Guterres habe bereits zuvor alle madagassischen Interessenvertreter aufgefordert, "zusammenzuarbeiten, um eine friedliche Lösung für die anhaltende Krise und ihre Ursachen zu finden."

Soldaten stellten sich an die Seite der Demonstranten 

Die Einheit des Militärs hatte bereits am Wochenende erklärt, sie habe die Kontrolle über die Land-, Luft- und Seestreitkräfte des Inselstaates vor der südöstlichen Küste Afrikas übernommen. Zahlreiche Soldaten schlossen sich den seit Wochen vor allem für bessere Lebensbedingungen demonstrierenden jungen Menschen an. Das Präsidentenbüro hatte daraufhin einen Putschversuch angeprangert.

Die zivile Regierung bleibe in ihrer derzeitigen Zusammensetzung bestehen, hieß es weiter. Ein Oberster Gerichtshof für Reformen werde eingerichtet. Innerhalb von zwei Jahren soll ein Referendum abgehalten werden. "Wir werden einen Premierminister ernennen, der rasch eine Zivilregierung bilden wird", hieß es.

Präsident an unbekanntem Ort außer Landes

Nach Wochen der Proteste und Unruhen bricht der Putsch nun mit der politischen Ordnung - und bedeutet daher eine Zuspitzung der Lage. Kurz vor der Ankündigung des Militärs hatten die Abgeordneten der Nationalversammlung von Madagaskar für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den außer Landes geflohenen Präsidenten Andry Rajoelina gestimmt. Die Abgeordneten wollten die Gültigkeit der Abstimmung durch das Verfassungsgericht des Inselstaates feststellen lassen. 

Rajoelina hatte wenige Stunden zuvor auf seinem X-Profil die Auflösung der Nationalversammlung des Inselstaates per Dekret erklärt. Dies sei zur Wiederherstellung der Ordnung in dem Inselstaat und der Stärkung der Demokratie nötig, schrieb er. Der stellvertretende Parlamentspräsident Siteny Randrianasoloniaiko zweifelte die Legalität der Parlamentsauflösung an. 

Aufenthaltsort Rajoelinas weiterhin unbekannt

Wo sich Rajoelina derzeit aufhält, ist unbekannt. Er hatte am Montagabend in einer live übertragenen Videoansprache angegeben, er habe sich an einen sicheren Ort begeben müssen, um sein Leben zu schützen. Zu einem möglichen Rücktritt äußerte Rajoelina sich nicht. Stattdessen appellierte er an die Bevölkerung seines Landes, die bestehende Ordnung zu achten.

Einem Bericht des französischen Rundfunksenders RFI zufolge war Rajoelina bereits am Sonntag von einer französischen Militärmaschine ausgeflogen worden. Rajoelina hatte 2014 die französische Staatsbürgerschaft erhalten. 

Bereits in der Vergangenheit spielte die Spezialeinheit Capsat eine Rolle bei Machtwechseln im Inselstaat: Bei einem Staatsstreich im Jahr 2009 hatte Capsat Rajoelina zur Macht verholfen. Von 2009 bis 2014 war Rajoelina zunächst Übergangspräsident. Von Januar 2019 bis September 2025 regierte er als Präsident. 

Proteste dauern seit Wochen an

Dass sich die Einheit auf die Seite der Demonstranten gestellt hat, hat ihnen in Madagaskar großes Ansehen unter der Bevölkerung eingebracht. Seit Ende September fordern vor allem junge Menschen mit teils gewalttätigen Demonstrationen den Rücktritt Rajoelinas. Hintergrund sind hohe Lebenshaltungskosten und mangelnde Perspektiven für die junge Generation. Auslöser der Aufstände waren Strom- und Wasserausfälle, Missstände im Bildungssystem sowie hohe Arbeitslosigkeit und weit verbreitete Armut. 

Die Sicherheitskräfte gingen brutal gegen die Proteste vor. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen waren nach UN-Angaben allein bis zur ersten Oktoberwoche mindestens 22 Menschen getötet worden.

Der Sicherheitsrat der Afrikanischen Union (AU) war wegen der Lage in Madagaskar am Montag bereits zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengetreten. Die Staatenorganisation sprach sich gegen jeglichen verfassungswidrigen Machtwechsel auf Madagaskar aus und rief alle Konfliktparteien zum Dialog auf. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.10.2025
2 min.
Medien: Präsident Madagaskars nach Protesten ausgeflogen
In dem Inselstaat im Indischen Ozean demonstrieren seit Ende September Zehntausende junge Menschen der "Gen Z" - am Wochenende schlossen sich Militärs ihnen an. (Archivbild)
Während Proteste und Unruhen in seinem Land andauern, wird Präsident Rajoelina von einer französischen Militärmaschine ausgeflogen. In einer Rede am Abend appelliert er an sein Volk.
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
30.09.2025
2 min.
Jugendproteste in Madagaskar heizen sich weiter auf
Die Gen Z-Bewegung und viele Einwohner der Stadt Antananarivo prangern die wiederkehrenden Wasser- und Stromausfälle sowie die Misswirtschaft der Regierung an.
Tausende protestieren in dem ostafrikanischen Inselstaat gegen Stromausfälle und Armut. Die Entlassung der Regierung reicht den Demonstranten nicht.
Mehr Artikel