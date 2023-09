Mitt Romney tritt nicht mehr für US-Senat an

Einst wollte der Multimillionär aus Utah ins Weiße Haus - jetzt beendet der Republikaner seine politische Karriere als Senator. Ideologisch brach er zuletzt häufiger mit der Linie seiner Partei.

Salt Lake City.

Der einstige Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner Mitt Romney will 2024 nicht ein zweites Mal als Senator für den Bundesstaat Utah kandidieren. Am Ende einer weiteren Amtszeit wäre ich Mitte achtzig, sagte der 76-Jährige in einer Videobotschaft auf der früher Twitter genannten Plattform X.