Die Stadt Kupjansk ist nach mehr als drei Jahren Krieg stark zerstört, doch immer noch gibt es auch Zivilisten in der Stadt. (Archivbild) Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Die Stadt Kupjansk ist nach mehr als drei Jahren Krieg stark zerstört, doch immer noch gibt es auch Zivilisten in der Stadt. (Archivbild) Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Moskau reklamiert Kontrolle über Großteil der Stadt Kupjansk
Seit Monaten versuchen russische Truppen die Stadt Kupjansk im Nordosten der Ukraine zu erobern. Nun hat Moskau offiziell große Erfolge verkündet - doch es gibt Zweifel.

Moskau.

Das russische Militär hat eigenen Angaben nach die Kontrolle über einen Großteil der umkämpften Frontstadt Kupjansk im ostukrainischen Gebiet Charkiw erlangt. Die russische Heeresgruppe West komme bei der Eroberung von Kupjansk voran, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. "Von 8.667 Gebäuden wurden 5.667 unter Kontrolle genommen", heißt es in der verbreiteten Erklärung. Kiew hat das Vorankommen der Russen nicht bestätigt. Militärbeobachter haben die angebliche Kontrolle russischer Einheiten in dem Raum bislang ebenfalls nicht festgestellt.

Kupjansk ist wegen seiner Lage und verschiedener dort verlaufender Verbindungen eine strategisch wichtige Stadt. Mit der Eroberung von Kupjansk sei der weitere Vormarsch in die Tiefe des Gebiets Charkiw, etwa nach Isjum und Tschuhujiw möglich, skizzierte das russische Militär die weiteren Angriffspläne.

Keine Bestätigung für das Vorrücken

Auf ukrainischer Seite werden zwar harte Kämpfe um die Stadt eingeräumt, jedoch stehe das Stadtgebiet weitgehend unter Kontrolle der ukrainischen Armee, teilte der Generalstab in Kiew mit. Der ukrainische Militärblog "Deepstate" kennzeichnet die Stadt ebenfalls als großteils eigenes Gebiet. 

Trotz der Kämpfe sollen noch gut 800 Zivilisten in der stark zerstörten Stadt ausharren. Vor dem Krieg hatte Kupjansk mehr als 26.000 Einwohner. Die Stadt stand bereits von Ende Februar bis Mitte September 2022 unter russischer Kontrolle. (dpa)

