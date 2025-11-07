Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit mehr als dreieinhalb Jahren überzieht Russland die Ukraine mit Krieg. (Archivbild)
Seit mehr als dreieinhalb Jahren überzieht Russland die Ukraine mit Krieg. (Archivbild) Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Welt
Moskau setzt Angriffe fort: Toter in Region Saporischschja
Seit mehr als dreieinhalb Jahren überzieht Russland die Ukraine mit Angriffen aus der Luft. Wieder gibt es ein ziviles Opfer und die Attacken gehen weiter.

Saporischschja.

In der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine ist ein Mann bei einem russischen Drohnenangriff getötet worden. Eine Drohne habe ein Auto zwischen den Dörfern Selene und Huljajpole getroffen. Der 69-Jährige sei ums Leben gekommen, eine 67 Jahre alte Frau wurde demnach verletzt.

In der Region Odessa setzt Moskau seine Angriffe auf wichtige Versorgungseinrichtungen der Ukraine fort. Ein Objekt der Energieinfrastruktur sei beschädigt worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Oleh Kiper, bei Telegram. 

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. (dpa)

