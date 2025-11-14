Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
IAEA-Chef Grossi ist zuletzt mehrfach nach Russland gereist, wo er auch den Chef der russischen Atombehörde Lichatschow traf. (Archivbild)
IAEA-Chef Grossi ist zuletzt mehrfach nach Russland gereist, wo er auch den Chef der russischen Atombehörde Lichatschow traf. (Archivbild) Bild: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa
IAEA-Chef Grossi ist zuletzt mehrfach nach Russland gereist, wo er auch den Chef der russischen Atombehörde Lichatschow traf. (Archivbild)
IAEA-Chef Grossi ist zuletzt mehrfach nach Russland gereist, wo er auch den Chef der russischen Atombehörde Lichatschow traf. (Archivbild) Bild: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa
Welt
Moskau wirft Kiew versuchten Angriff auf Atomkraftwerk vor
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde ist in Russland, um über die Sicherheit eines von Russland besetzten AKW in der Ukraine zu sprechen. Moskau erhebt beim Treffen Vorwürfe gegen Kiew.

Kaliningrad.

Die Ukraine hat nach Angaben aus Moskau mit Drohnen das Atomkraftwerk Nowoworonesch im Süden Russlands angegriffen. Der Vorfall habe sich bereits in der Nacht zum Donnerstag ereignet, sagte der Chef der russischen Atombehörde Alexej Lichatschow am Freitag vor der Presse. Die Drohnen seien abgeschossen worden. "Aber eine Reihe von Trümmern ist herabgestürzt und hat eine Verteilereinrichtung beschädigt." 

Als Vorsichtsmaßnahme seien zunächst drei Reaktorblöcke vom Netz genommen und auf weniger als die halbe Leistung gedrosselt worden, sagte er. Nach der Reparatur arbeite das AKW inzwischen aber wieder mit voller Kapazität. Der Gouverneur der Region Woronesch, Alexander Gussew, seinerseits berichtete von Schäden an Stromanlagen in der Nähe des Kraftwerks. Details nannte er nicht.

Russland, das seit mehr als dreieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine führt und dort das Atomkraftwerk Saporischschja besetzt hält, hat Kiew in der Vergangenheit schon mehrfach vorgeworfen, Nuklearanlagen anzugreifen. Die Ukraine sprach zuletzt davon, dass das russische Militär gezielt für die westukrainischen AKW Riwne und Chmelnyzkyj wichtige Umspannwerke angegriffen habe. Unabhängig können diese Vorwürfe nicht überprüft werden.

Nach Angaben Lichatschows hat Moskau dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, ausführlich über den aktuellen Fall berichtet. Er hoffe, dass der Argentinier dem Westen die russischen Befürchtungen bezüglich einer Eskalation rund um die Atomanlagen überbringe. "Die Staatschefs in der Welt und in Europa hören auf Rafael", darauf setze Russland, sagte Lichatschow.

Grossi zuletzt mehrfach in Russland

Grossi hat den Chef der russischen Atombehörde am Freitag in Kaliningrad getroffen. Es ist nicht seine erste Reise nach Russland in den vergangenen Monaten. Grossi verhandelt vor allem über die Sicherheit des AKW Saporischschja. Allerdings gilt Moskaus Stimme auch als wichtig für die Wahl des künftigen UN-Generalsekretärs. Der IAEA-Chef hatte im September seine Kandidatur für den Posten bekanntgegeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
07.11.2025
1 min.
Moskau setzt Angriffe fort: Toter in Region Saporischschja
Seit mehr als dreieinhalb Jahren überzieht Russland die Ukraine mit Krieg. (Archivbild)
Seit mehr als dreieinhalb Jahren überzieht Russland die Ukraine mit Angriffen aus der Luft. Wieder gibt es ein ziviles Opfer und die Attacken gehen weiter.
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
08.11.2025
2 min.
IAEA: Zweite Stromleitung für AKW Saporischschja repariert
Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja ist wieder mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden. (Archivbild)
Das abgeschaltete Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist abhängig von Stromversorgung von außen. Nun ist auch die seit Mai defekte zweite Leitung repariert. Die IAEA erklärt, was das heißt.
Mehr Artikel