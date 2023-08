Nach Fall von Kabul: "Die Welt hat Afghanistan aufgegeben"

"Ich habe nicht mal gewusst, wie man Houston ausspricht", sagt Faisi. In einem Motel dort realisierte sie erstmals, was passiert war. "Mich überkam diese Welle an Wut, dieses Gefühl, betrogen worden zu sein", erzählt sie. "Ich begann mit jedem Streit, beschuldigte jeden am Verlust meines Lebens und Landes - mich, meine Kollegen, die Amerikaner, die afghanische Regierung."

Viermal ist sie seither umgezogen. "Ich bin irgendwie immer noch auf der Flucht", sagt sie. Von ihren fünf Familienmitgliedern habe nur ihr 22-jähriger Bruder Arbeit gefunden - als Lagerarbeiter. Er ernähre nun die Familie. Sie habe sich bei vielen Medien beworben, doch diese hätten ihre mangelnde Landeskenntnis bemängelt. Auch beim Supermarkt Walmart wollte man sie nicht.

An diesen langen Sommertagen, die sie oft mit Gärtnern verbringt, und so nahe am 15. August drängen sich die Erinnerungen besonders auf. "Der Fall von Kabul war ein Sturm, der unseren Stamm ausriss, aber unsere Wurzeln sind noch immer tief im Boden", sagt sie. In den kurzen Nächten suchen sie ohne Unterlass schwere Alpträume heim.

Welche Erinnerungen hat Fatima?

Sie könne nachvollziehen, dass die Amerikaner nach 20 Jahren abziehen wollten. Aber da seien auch ihre Freunde, die sie im Krieg verloren hat, die gegen die Rückkehr der Taliban gekämpft hatten. "Es ist diese eine Frage, die ich nicht beantworten kann", sagt sie. "Wieso mussten sie sterben, wenn heute ohnehin wieder die Taliban an der Macht sind?" Sie denke oft an einen befreundeten Soldaten, der zehn Mal verwundet wurde. "Kaum aus dem Krankenhaus, zog er wieder seine Uniform an", erzählt Faisi. "Und heute weiß ich nicht mal, wo oder ob er begraben wurde, denn wir haben seine Leiche nie gefunden."

Nach dem Sinn der vergangenen 20 Jahre suchen auch ehemalige Regierungsbeamte. "Was am 15. August passiert ist, ist eigentlich nichts Neues", sagt ein Ex-Beamter, der im Präsidentenpalast arbeitete und heute in London lebt. "In meinem kurzen Leben habe ich dreimal einen Zusammenbruch des Regimes in Afghanistan erlebt."

Seit dem Fall von Kabul "sind wir alle durch die Hölle gegangen, und es ist noch nicht vorbei", sagt er. "Zur Jahrtausendwende war Afghanistan ein elender Ort", erinnert er. "Dann hatten wir alles - vor allem junge Leute", erklärt er mit Blick auf die Öffnung des Landes nach dem ersten Taliban-Regime und den wirtschaftlichen Aufschwung. "Ein Jahrzehnt später haben wir jetzt nichts mehr." Es sei so hart, sich damit abzufinden. "Uns war nicht klar, dass wir in einer Blase lebten. Es war nicht real."

Chaibar Daulatsai hat ein neues Leben in den USA

In der Realität angekommen ist Chaibar Daulatsai. Der 35-Jährige fand sich im US-Bundesstaat Utah wieder. Der Ex-Bataillonskommandeur, der 12 Jahre diente und in 33 der 34 Provinzen des Landes gegen die Taliban gekämpft hatte, sprach kein Wort Englisch und hatte keine Ahnung von amerikanischer Kultur. Als er in Salt Lake City ankam, war Halloween. "Die Häuser waren mit Geistern und Kürbissen dekoriert", erzählt er. "Und ich habe mir gesagt: Du meine Güte, du bist in der Stadt der Verrückten gelandet." Anfangs habe er viele Probleme gehabt. Vier Anläufe habe er gebraucht, um den Führerscheintest zu bestehen. Nun arbeitet er als Lastwagenfahrer.