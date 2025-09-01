Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gaza-Hilfsflotte hatte wegen schlechten Wetters ihre Fahrt unterbrochen.
Die Gaza-Hilfsflotte hatte wegen schlechten Wetters ihre Fahrt unterbrochen. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die gut 20 Boote mit rund 300 propalästinensischen Aktivisten an Bord nahmen die Fahrt inzwischen wieder auf.
Die gut 20 Boote mit rund 300 propalästinensischen Aktivisten an Bord nahmen die Fahrt inzwischen wieder auf. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die Aktion ist laut Organisatoren die bisher größte ihrer Art.
Die Aktion ist laut Organisatoren die bisher größte ihrer Art. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Israel hat Versuche, die Blockade zu durchbrechen, stets verhindert.
Israel hat Versuche, die Blockade zu durchbrechen, stets verhindert. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die Gaza-Hilfsflotte hatte wegen schlechten Wetters ihre Fahrt unterbrochen.
Die Gaza-Hilfsflotte hatte wegen schlechten Wetters ihre Fahrt unterbrochen. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die gut 20 Boote mit rund 300 propalästinensischen Aktivisten an Bord nahmen die Fahrt inzwischen wieder auf.
Die gut 20 Boote mit rund 300 propalästinensischen Aktivisten an Bord nahmen die Fahrt inzwischen wieder auf. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die Aktion ist laut Organisatoren die bisher größte ihrer Art.
Die Aktion ist laut Organisatoren die bisher größte ihrer Art. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Israel hat Versuche, die Blockade zu durchbrechen, stets verhindert.
Israel hat Versuche, die Blockade zu durchbrechen, stets verhindert. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Welt
Nach Sturm-Unterbrechung: Gaza-Hilfsflotte wieder auf See
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Propalästinensische Aktivisten wollen erneut versuchen, Israels Gaza-Blockade zu durchbrechen. Nach ersten Fehlschlägen soll es nun mit vielen kleinen Booten klappen. Zum Start gibt es aber Probleme.

Barcelona.

Nach einer wetterbedingten Unterbrechung hat die neue Gaza-Hilfsflotte ihre Fahrt zum Kriegsgebiet im Nahen Osten wieder aufgenommen. Die rund 20 Boote der "Global Sumud Flotilla" legten am Abend mit rund 300 propalästinensischen Aktivisten aus über 40 Ländern an Bord im Hafen von Barcelona erneut ab, wie die Nachrichtenagentur "Europa Press" und andere spanische Medien berichteten.

Am Sonntag war die Flotte erstmals ausgelaufen. Sie musste jedoch noch am selben Tag wegen stürmischer See in die katalanische Metropole im Nordosten Spaniens zurückkehren. "Aufgrund unsicherer Wetterbedingungen" sei man nachts in den Hafen zurückgekehrt, "um den Sturm vorbeiziehen zu lassen", hieß es in einer Mitteilung der Organisatoren auf Instagram.

Die "Global Sumud Flotilla" will die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen und Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen. Sie ist nach Angaben der Organisatoren die bisher größte Aktion ihrer Art. "Sumud" heißt auf Arabisch Standhaftigkeit.

An Bord ist auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg

An Bord ist auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie war zuletzt mit einer Solidaritätsaktion an Bord der "Madleen" gescheitert. Israelische Soldaten enterten das Schiff am 9. Juni 2025 rund 200 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens und brachten sie in den israelischen Hafen Aschdod. Thunberg und weitere Aktivisten wurden danach ausgewiesen.

Greta Thunberg hat bereits an einem gescheiterten Versuch teilgenommen.
Greta Thunberg hat bereits an einem gescheiterten Versuch teilgenommen. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Greta Thunberg hat bereits an einem gescheiterten Versuch teilgenommen.
Greta Thunberg hat bereits an einem gescheiterten Versuch teilgenommen. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa

Israel hat in der Vergangenheit Versuche von Aktivisten, die Seeblockade vor dem Gazastreifen zu durchbrechen, stets verhindert. Zuletzt schlug im Juli der Versuch eines italienischen Schiffes fehl. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
27.08.2025
2 min.
Israels Armee: Evakuierung der Stadt Gaza "unvermeidlich"
Laut Israels Armee laufen die Vorbereitungen für die Umquartierung der Anwohner der Stadt Gaza in den Süden des Gazastreifens.
Rund eine Million Menschen halten sich in der Stadt Gaza auf. Israel will sie vorübergehend in den Süden des Gazastreifens verlegen und trifft Vorkehrungen.
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
31.08.2025
4 min.
Große Flotte kleiner Boote gegen Gaza-Blockade
Greta Thunberg weist alle Antisemitismus-Vorwürfe zurück.
Erneut wollen propalästinensische Aktivisten Israels Gaza-Seeblockade durchbrechen. Nach früheren Fehlschlägen soll es nun mit vielen kleinen Booten klappen. Dabei ist wieder eine bekannte Schwedin.
Mehr Artikel