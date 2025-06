Nach Wahlschlappe in Polen: Tusk stellt Vertrauensfrage

Wie geht es weiter in dem Nachbarland? Bei der Präsidentenwahl hat der liberale Kandidat des Regierungslagers verloren. Das ist ein schwerer Rückschlag für Regierungschef Tusk.

Warschau.

Die Niederlage seines politischen Verbündeten Rafal Trzaskowski bei der Präsidentenwahl in Polen bringt Regierungschef Donald Tusk in Bedrängnis. Er werde demnächst im Parlament die Vertrauensfrage stellen, kündigte Tusk am Montagabend im polnischen Fernsehen an. Zur Begründung sagt er, der Plan für das Agieren seiner Regierung unter dem neuen Präsidenten Karol Nawrocki werde "Einheit und Mut" der Dreier-Koalition erfordern. Die Vertrauensabstimmung solle dafür ein erster Test sein.