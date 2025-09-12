Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen starben nach Angaben aus medizinischen Kreisen mindestens 50 Menschen.
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen starben nach Angaben aus medizinischen Kreisen mindestens 50 Menschen. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
In der Stadt Gaza starben Berichten zufolge 14 Menschen einer Familie.
In der Stadt Gaza starben Berichten zufolge 14 Menschen einer Familie. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Vor Israels Einnahme der Stadt Gaza sollen Hunderttausende Palästinenser den größten Ort des Gazastreifens verlassen.
Vor Israels Einnahme der Stadt Gaza sollen Hunderttausende Palästinenser den größten Ort des Gazastreifens verlassen. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen starben nach Angaben aus medizinischen Kreisen mindestens 50 Menschen.
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen starben nach Angaben aus medizinischen Kreisen mindestens 50 Menschen. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
In der Stadt Gaza starben Berichten zufolge 14 Menschen einer Familie.
In der Stadt Gaza starben Berichten zufolge 14 Menschen einer Familie. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Vor Israels Einnahme der Stadt Gaza sollen Hunderttausende Palästinenser den größten Ort des Gazastreifens verlassen.
Vor Israels Einnahme der Stadt Gaza sollen Hunderttausende Palästinenser den größten Ort des Gazastreifens verlassen. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Welt
Palästinenser: Wieder Tote bei Angriffen Israels in Gaza
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das israelische Militär geht im Gazastreifen nach eigenen Angaben gegen die Hamas vor. Dabei soll es wieder viele Opfer gegeben haben, darunter etliche Mitglieder einer Familie aus der Stadt Gaza.

Gaza.

Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen hat es palästinensischen Angaben zufolge wieder Dutzende Tote gegeben. Aus medizinischen Kreisen in dem Küstengebiet hieß es, seit dem Morgen seien 50 Menschen getötet worden, davon 37 im Norden des Küstenstreifens. Diese und andere Angaben aus dem Kriegsgebiet ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. 

Berichte: 14 Tote in einer Familie

Allein bei einem israelischen Luftangriff im Norden der Stadt Gaza gab es medizinischen Kreisen zufolge 14 Tote. Palästinensischen Medien zufolge soll es sich bei ihnen um Mitglieder einer Familie handeln, deren Haus getroffen worden sei. Viele Menschen seien noch unter Trümmern verschüttet. 

Die Angaben können derzeit nicht unabhängig überprüft werden. Das israelische Militär teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen.

Aufruf zu sofortiger Flucht aus Stadt Gaza

Ein Sprecher der Armee veröffentlichte eine Liste mit allen Gebieten, in die die Einwohner der Stadt Gaza, deren militärische Einnahme Israels Regierung beabsichtigt, fliehen sollen. Dazu zählen unter anderem Nuseirat und Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens sowie mehrere Viertel der Stadt Chan Junis im Süden des Palästinensergebiets. 

"Die Armee wird im Gebiet der Stadt Gaza mit großer Gewalt vorgehen, wie sie es im gesamten Gazastreifen getan hat. Begeben Sie sich zu Ihrer Sicherheit bitte umgehend in die aufgeführten Bereiche", schrieb Militärsprecher Avichai Adraee in arabischer Sprache auf X. 

Viele Bewohner wollen nach Angaben aus dem Gebiet aber trotz Todesgefahr in der Stadt bleiben, weil Israel auch in zugewiesenen Sicherheitszonen in der Vergangenheit wiederholt angegriffen hat. Hilfsorganisationen warnen vor einer weiteren Verschärfung der ohnehin katastrophalen Lage der Zivilbevölkerung.

Massaker in Israel löste Krieg aus

Auslöser des Gaza-Krieges war der Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt worden waren, darunter auch Kinder. Seither bekämpft Israel die Hamas, die ihrerseits die Zerstörung Israels anstrebt. In Gaza befinden sich noch 48 Geiseln, davon sind 20 nach israelischen Informationen noch am Leben

Nach palästinensischen Angaben mehr wurden seit Kriegsbeginn im Gazastreifen mehr als 64.600 Palästinenser getötet, wobei nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden wird. Weite Teile des dicht besiedelten Küstenstreifens wurden von Israel in Schutt und Asche gelegt. 

International wächst die Kritik am militärischen Vorgehen Israels. Kritiker werfen der Armee Kriegsverbrechen vor, manche auch Völkermord wie etwa Spaniens Regierung. Israel reklamiert für sich das Recht auf Selbstverteidigung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.09.2025
3 min.
Israel: 250.000 Palästinenser haben Stadt Gaza verlassen
Bei neuen Angriffen des israelischen Militärs im Gazastreifen sind Berichten zufolge mindestens 39 Menschen getötet worden.
Israel will die Stadt Gaza einnehmen und hat die rund eine Million Bewohner zur Flucht in den Süden aufgefordert. Aber viele harren dort aus - trotz neuer israelischer Angriffe und weiterer Toter.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:08 Uhr
2 min.
Deutsche Gasspeicher zu 75 Prozent gefüllt
Über die deutschen LNG-Terminals kamen am Montag rund 15 Prozent der deutschen Gasimporte. (Archivbild)
Die Erdgasspeicher haben das Füllstandsziel von 70 Prozent zum 1. November längst erreicht - und füllen sich weiter. Die Betreiber sehen trotzdem noch "deutliche Risiken" - wenn es sehr kalt wird.
08.09.2025
2 min.
Bericht: 40 Tote bei Angriffen Israels in Gaza
Israels Militär greift derzeit immer wieder Hochhäuser in der Stadt Gaza an, die Armeeangaben zufolge von der Hamas genutzt worden sein sollen. (Archivbild)
Die israelische Armee soll die Stadt Gaza einnehmen. Nicht nur dort gibt es wieder Opfer. Auch sollen wieder Menschen unter Beschuss geraten sein, die Hilfsgüter abholen wollten.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:10 Uhr
2 min.
Aufatmen beim EHV Aue: Für den Rückraum kehrt ein alter Bekannter ins Erzgebirge zurück
Mihkel Löpp (r.) kehrt als Verstärkung für den Rückraum überraschend zum EHV Aue zurück. Mobil ist er dank des Leihwagens, den Michael Lenzendorf vom Autohaus Keller übergab.
Die Personalnot beim Handball-Drittligisten ist groß. Sechs Spieler fehlen aktuell, darunter wichtige Stammkräfte. Nun ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht.
Anna Neef
Mehr Artikel