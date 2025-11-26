Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Da war eigentlich schon alles gesagt: Finanzministerin Reeves stellt dem Parlament ihren Haushalt vor.
Da war eigentlich schon alles gesagt: Finanzministerin Reeves stellt dem Parlament ihren Haushalt vor. Bild: House Of Commons/Uk Parliament/PA Wire/dpa
Finanzminister Rachel Reeves hat zugegeben, Wahlversprechen zu brechen.
Finanzminister Rachel Reeves hat zugegeben, Wahlversprechen zu brechen. Bild: James Manning/PA Wire/dpa
Die Briten können sich nun auf zusätzliche Steuererhöhungen im Umfang von 26 Milliarden Pfund einstellen.
Die Briten können sich nun auf zusätzliche Steuererhöhungen im Umfang von 26 Milliarden Pfund einstellen. Bild: James Manning/PA Wire/dpa
Da war eigentlich schon alles gesagt: Finanzministerin Reeves stellt dem Parlament ihren Haushalt vor.
Da war eigentlich schon alles gesagt: Finanzministerin Reeves stellt dem Parlament ihren Haushalt vor. Bild: House Of Commons/Uk Parliament/PA Wire/dpa
Finanzminister Rachel Reeves hat zugegeben, Wahlversprechen zu brechen.
Finanzminister Rachel Reeves hat zugegeben, Wahlversprechen zu brechen. Bild: James Manning/PA Wire/dpa
Die Briten können sich nun auf zusätzliche Steuererhöhungen im Umfang von 26 Milliarden Pfund einstellen.
Die Briten können sich nun auf zusätzliche Steuererhöhungen im Umfang von 26 Milliarden Pfund einstellen. Bild: James Manning/PA Wire/dpa
Welt
Panne in London: Plan für Staatsfinanzen landet vorab online
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein falscher Klick legt Londons gesamte Haushaltspläne offen, noch bevor die Finanzministerin im Parlament zum Mikrofon greift. Der Inhalt hat Sprengkraft.

London.

Die britische Regierung will mit Steuererhöhungen in Höhe von 26 Milliarden Pfund (29 Mrd. Euro) ein Loch im Haushalt schließen, wie aus einem Dokument des britischen Amts für Haushaltsaufsicht hervorgeht. 

Durch einen beispiellosen Patzer veröffentlichte das Amt die vollständigen Details der Finanzplanung von Finanzministerin Rachel Reeves mehr als eine halbe Stunde bevor sie ihre Pläne wie vorgesehen im Parlament vorstellen konnte. 

"Da hat wohl jemand zu früh auf den Knopf gedrückt"

Die Sprecher einer Expertenrunde bei der BBC starrten nach der Veröffentlichung plötzlich alle wie gebannt auf ihre Laptop-Bildschirme und lasen wahlweise Absätze aus dem seit Wochen von Spekulationen begleiteten Dokument vor. "Da hat wohl jemand zu früh auf den Knopf gedrückt", sagte einer der Experten.

Auch die Finanzmärkte reagierten sofort auf die versehentlich veröffentlichten Informationen, noch bevor Reeves ihre Vorhaben selbst einordnen konnte. Die hochsensiblen Informationen haben eine große Relevanz für die Käufer von Staatsanleihen und beeinflussen, zu welchen Kosten sich der Staat bei ihnen verschulden kann, um Ausgaben zu finanzieren. Zum Glück für Reeves reagierten die Märkte glimpflich auf ihre Pläne; die Zinsen auf Staatsanleihen sanken leicht. 

Steuererhöhungen von 26 Milliarden Pfund

Konkret sieht der Haushaltsplan Steuererhöhungen in Höhe von zusätzlich 26 Milliarden Pfund bis zum Ende ihrer Amtszeit vor.

Die wichtigste Maßnahme ist eine Art stille Steuererhöhung, in Deutschland als kalte Progression bekannt. Die Regierung will die Schwellenwerte einfrieren, ab denen höhere Steuersätze greifen. Wenn Löhne wie in den vergangenen Jahren nominal steigen - etwa durch Tarifabschlüsse oder ausgleichend zur Inflation -, rutschen viele Beschäftigte automatisch in höhere Steuerklassen. Sie zahlen dann mehr Steuern, obwohl sie real - also inflationsbereinigt - nicht mehr Geld im Portemonnaie haben. Durch diesen Effekt rechnet der Staat hingegen mit mehr Steuereinnahmen.

Finanzministerin gibt zu, Wahlversprechen zu brechen

Finanzministerin Reeves sagte, mit dem Einfrieren der Schwellenwerte bitte sie "alle, einen Beitrag zu leisten". Sie räumte ein, dass sie mit diesem Schritt Wahlversprechen der Labour-Partei breche, weil es sich "um eine Entscheidung handelt, die arbeitende Menschen treffen wird".

Die Haushaltsplanung hatte in den vergangenen Monaten eine enorme öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Obwohl die Labour-Partei seit der Wahl vor rund anderthalb Jahren über eine große Mehrheit im Parlament verfügt, gelingt es ihr bislang nicht, entschlossen zu regieren und auch schwierigere oder unpopuläre Reformen durchzusetzen. In den Umfragen ist ihre Beliebtheit zuletzt rapide gesunken, während die rechtspopulistische Partei Reform UK mit immer größerem Abstand führt.

Die Briten können sich nun auf zusätzliche Steuererhöhungen im Umfang von 26 Milliarden Pfund einstellen.
Die Briten können sich nun auf zusätzliche Steuererhöhungen im Umfang von 26 Milliarden Pfund einstellen. Bild: James Manning/PA Wire/dpa
Die Briten können sich nun auf zusätzliche Steuererhöhungen im Umfang von 26 Milliarden Pfund einstellen.
Die Briten können sich nun auf zusätzliche Steuererhöhungen im Umfang von 26 Milliarden Pfund einstellen. Bild: James Manning/PA Wire/dpa

Weil die Wirtschaft nur schwach wächst, die Kosten für die Staatsfinanzierung wegen der hohen Zinsen gestiegen sind und die Regierung für Ausgabenkürzungen keine Mehrheit in den eigenen Reihen organisieren konnte, wurde das Budget von manchen Beobachtern als "Schicksalsmoment" der Regierung beschrieben.

Zuletzt hatte die Regierung die Spekulationen selbst befeuert, als sie kurzzeitig andeutete, ihr zentrales Wahlversprechen einer gleichbleibenden Einkommensteuer zu brechen - nur um diesen Vorschlag dann zehn Tage später wieder zurückzunehmen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16.11.2025
5 min.
Großbritannien will Asylregeln drastisch verschärfen
Innenministerin Mahmood plant die "umfassendste Änderung des Asylsystems seit Jahrzehnten". (Archivbild)
Die Labour-Regierung plant die größte Asylreform seit Jahrzehnten und will Großbritannien so weniger attraktiv für Migranten machen. Vorbild soll ein deutscher Nachbar sein.
19:05 Uhr
4 min.
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
17.11.2025
5 min.
Getrieben von rechts – London will Asylsystem verschärfen
Die britische Regierung von Keir Starmer kündigt eine weitreichende Asylreform an. (Archivbild)
Mehr Kontrollen, weniger Rechte: Die britische Regierung kündigt eine umfassende Reform des Asylsystems an. Was sind die Kernpunkte der Strategie?
Jan Mies und Steffen Trumpf, dpa
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
Mehr Artikel