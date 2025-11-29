Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Papst besucht die Blaue Moschee in Istanbul - und will damit ein Zeichen für den interreligiösen Dialog setzen.
Der Papst besucht die Blaue Moschee in Istanbul - und will damit ein Zeichen für den interreligiösen Dialog setzen. Bild: Domenico Stinellis/AP/dpa
Der Papst besucht die Blaue Moschee in Istanbul - und will damit ein Zeichen für den interreligiösen Dialog setzen.
Der Papst besucht die Blaue Moschee in Istanbul - und will damit ein Zeichen für den interreligiösen Dialog setzen. Bild: Domenico Stinellis/AP/dpa
Welt
Papst besichtigt Blaue Moschee in Istanbul
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist ein Zeichen des interreligiösen Dialogs: Der Pontifex besucht während seiner Türkei-Reise die berühmteste Moschee Istanbuls. Ein zuvor angekündigtes Gebet dort lässt er aber aus.

Istanbul.

Papst Leo XIV. hat im Rahmen seines Besuchs in der Türkei die Sultan-Ahmet-Moschee in Istanbul besichtigt. Der Chef der staatlichen Religionsbehörde Diyanet empfing das Oberhaupt der katholischen Kirche in dem auch als Blaue Moschee bekannten islamischen Gotteshaus im Zentrum der Millionenmetropole. Leo betrat das Gebäude vorschriftsgemäß ohne Schuhe. Der Besuch fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Die Sultan-Ahmet-Moschee ist eine der berühmtesten Moscheen Istanbuls und eine der bedeutendsten Moscheen der islamischen Welt. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zur Hagia Sophia. Im Gegensatz zu seinen zwei Vorgängern Benedikt XVI. (2006) und Franziskus (2014) besucht Leo letztere während seines Türkei-Besuchs jedoch nicht. Die frühere Kathedrale wurde 2020 in eine Moschee umgewandelt, nachdem sie seit 1934 ein Museum gewesen war.

Der Vatikan teilte zuvor mit, Leo werde in der Moschee einen "kurzen Moment des stillen Gebets" einlegen, was jedoch ausblieb. Nach dem Besuch hieß es vom Vatikan: "Der Papst erlebte seinen Besuch in der Moschee in Stille, in einem Geist der Betrachtung und des Zuhörens, mit tiefem Respekt vor dem Ort und dem Glauben derjenigen, die sich dort zum Gebet versammeln."

Eine vorbereitete und dann auch verbreitete Mitteilung, wonach der Papst einen "kurzen Moment des stillen Gebets" eingelegt habe, dementierte nach der Veröffentlichung Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Die Mitteilung wurde anschließend korrigiert und der Teil mit dem stillen Gebet gestrichen.

Benedikt XVI. und Franziskus verharrten während ihrer Besuche in dem islamischen Gotteshaus damals jeweils für einen Moment des stillen Gebets. Franziskus sorgte 2014 etwa für Aufsehen als er sein Haupt gen Mekka neigte und damit demonstrativ seinen Respekt vor dem Islam bekundete. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
27.11.2025
2 min.
Papst Leo XIV. für erste Auslandsreise in Türkei gelandet
Erste Reise-Station von Papst Leo XIV., Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken, ist die Türkei.
Nach gut einem halben Jahr im Amt reist der Pontifex erstmals ins Ausland. Dafür hat er sich zwei heikle Ziele ausgesucht. Für den ersten Teil der Reise trifft Leo nun in der Türkei ein.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
2 min.
Papst-Flieger braucht ebenfalls Software-Update
Auch der Papst ist derzeit mit einer Airbus-Maschine unterwegs.
Viele Airbus-Flugzeuge der A320-Reihe müssen überprüft werden, bevor sie starten können. Auch der Papst ist derzeit mit einer Airbus-Maschine unterwegs - ein Ersatzteil ist auf dem Weg in die Türkei.
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
Mehr Artikel