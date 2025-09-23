Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz.
Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz. Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz.
Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz. Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Welt
Papst lobt Arbeit von Exorzisten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Rom tagt eine Vereinigung von katholischen Dämonen-Austreibern. In einer Grußbotschaft würdigt Leo XIV. deren Wirken als Voraussetzung für einen "Sieg über Satan".

Rom.

Papst Leo XIV. hat die Arbeit von Priestern gewürdigt, die Exorzismus betreiben - ein Ritual der katholischen Kirche, um Menschen von angeblich bösen Geistern und Dämonen zu befreien. In einer Grußbotschaft für die Jahrestagung der Internationalen Vereinigung der Exorzisten (AIE) ist von einem "heiklen und äußerst notwendigen Dienst der Befreiung vom Bösen" die Rede. An dem Treffen in der Nähe von Rom nahmen etwa 300 Geistliche teil.

Weiter heißt es laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa in der Grußbotschaft, vom Bösen besessene Gläubige müssten durch Gebete und die Anrufung Christi unterstützt werden. Damit könne Gott dann "durch das Sakrament des Exorzismus den Sieg über Satan gewähren". Die Exorzisten-Vereinigung mit Mitgliedern in etwa 30 Ländern wurde vom Vatikan vor einigen Jahren offiziell anerkannt. Sie bildet auch sogenannte Exorzisten aus.

Auch Franziskus forderte Kampf gegen "Satan"

Leo steht seit Mai als erster US-Amerikaner an der Spitze von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. In den ersten Monaten äußerte sich nur selten abseits von Predigten in der Öffentlichkeit, so dass noch nicht klar ist, welchen kirchenpolitischen Kurs er verfolgt. Auch Vorgänger Papst Franziskus hatte mehrfach erklärt, es sei notwendig, den "Satan" und "Dämonen" zu bekämpfen. 

In manchen katholisch geprägten Ländern ist Exorzismus immer noch gang und gäbe. Die Kirche versteht darunter eine Bitte an Gott, den Menschen von der Macht des Bösen zu befreien. Zum Exorzismus gehören auch das Besprengen mit Weihwasser und Handauflegen. Kritiker sagen, dass Betroffene eigentlich medizinisch-psychologische Hilfe bräuchten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.09.2025
4 min.
Papst spricht "Influencer Gottes" heilig
Am Petersdom hängt ein überlebensgroßes Bild des neuen Heiligen.
Der italienische Teenager Carlo Acutis starb 2006 an Krebs. Unter großem Jubel erhebt Leo XIV. ihn nun in den Heiligenstand. Es gibt an der Kirche aber auch Kritik.
Christoph Sator, dpa
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
22.09.2025
4 min.
Steinmeier: Papst kann wichtiger Vermittler in Krisen sein
Bundespräsident Steinmeier trifft dem Papst bei Privataudienz.
Zum ersten Mal trifft der Bundespräsident den neuen Papst Leo XIV. Bei der Privataudienz geht es um internationale Krisenherde - und eine Einladung nach Berlin.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel