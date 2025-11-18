Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wirbt für mehr Klimaschutz: Papst Leo.
Wirbt für mehr Klimaschutz: Papst Leo. Bild: Maria Grazia Picciarella/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Wirbt für mehr Klimaschutz: Papst Leo.
Wirbt für mehr Klimaschutz: Papst Leo. Bild: Maria Grazia Picciarella/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Welt
Papst vermisst politischen Willen beim Klimaschutz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Brasilien geht die Klimakonferenz in die entscheidende Phase. Bislang reicht der Klimaschutz der Staaten längst nicht aus. Nun meldet sich der Papst zu Wort.

Belém.

Papst Leo XIV. kritisiert mangelnden politischen Willen einiger Staaten bei der Bekämpfung der Klimakrise. "Was versagt, ist der politische Wille einiger", sagte er in einer Botschaft zum Auftakt der entscheidenden Woche der Weltklimakonferenz in Brasilien und würdigte die erreichten Fortschritte durch das vor zehn Jahren geschlossene Pariser Klimaabkommen. Nicht das Abkommen habe versagt, sondern "unsere Reaktion darauf".

Sein Heimatland, die USA, haben sich unter Präsident Donald Trump aus dem Pariser Abkommen zurückgezogen. 

"Die Schöpfung schreit"

Papst Leo machte auf die schon heute spürbaren Klimafolgen aufmerksam: "Die Schöpfung schreit in Form von Überschwemmungen, Dürren, Stürmen und unerbittlicher Hitze. Jeder dritte Mensch lebt aufgrund dieser Klimafolgen in großer Gefährdung." 

Mit Blick auf die Klimaverhandlungen der knapp 200 Staaten fordert das Kirchenoberhaupt mehr Ehrgeiz. Noch sei Zeit, den Anstieg der globalen Temperatur unter 1,5 Grad zu halten. "Aber das Zeitfenster schließt sich." Die Menschheit sei als Verwalter der Schöpfung Gottes aufgerufen, mit Weitsicht zu handeln und zu schützen, was Gott ihr anvertraut habe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
06.11.2025
6 min.
Standpauke am Amazonas: UN-Chef verkündet "bittere Wahrheit"
Ernster Warner: UN-Generalsekretär Guterres
Zu wenig, zu spät: Die meisten Staaten haben in Sachen Klimaschutz ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Nun heißt es: Nachsitzen in Brasilien. Der Klimagipfel beginnt mit düsteren Prognosen.
Larissa Schwedes, Torsten Holtz und Christiane Oelrich, dpa
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
18.11.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 18.11.2025
 2 Bilder
Wolken türmen sich hinter einem Hausbauprojekt in Kalifornien auf.
18.11.2025
2 min.
"Wahrhaft historisch": Trump begeistert über Gaza-Resolution
Trumps Regierung hatte die Resolution selbst in den UN-Sicherheitsrat eingebracht.
Vor knapp zwei Monaten veröffentlichte US-Präsident Trump seinen Gaza-Friedensplan. Nun verabschiedet der UN-Sicherheitsrat eine wichtige Resolution, durch die sein Plan abgesichert wird.
15.11.2025
5 min.
Klimagipfel in Brasilien: Tausende gehen auf die Straße
Tausende Indigene und internationale Klimaschützer zogen durchs Zentrum der Millionenstadt Belém.
Aktivisten und Indigene machen Druck auf die UN-Klimakonferenz. Es geht ihnen um den Schutz der Indigenen, des Regenwalds und eine Abkehr von Öl, Gas und Kohle.
Torsten Holtz und Larissa Schwedes, dpa
Mehr Artikel