Parlamentswahl in Luxemburg hat begonnen

Das zweitkleinste Land der EU wählt am Sonntag ein neues Parlament. Die Wahllokale in Luxemburg sind bis 14.00 Uhr geöffnet.

Luxemburg.

In Luxemburg hat am Sonntag die Parlamentswahl begonnen. Die Wahlberechtigten können in rund 740 Wahllokalen im Großherzogtum ihre Stimme abgeben. Dabei geht es um die Frage, ob die seit 2013 regierende Dreierkoalition unter Führung des Liberalen Xavier Bettel (50) mit Sozialdemokraten und Grünen ihre Mehrheit halten kann.