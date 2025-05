Parlamentswahl in Portugal begonnen

Die Portugiesen wählen ein neues Parlament. Aber wenn die Umfragen stimmen, dürfte alles weitgehend beim Alten bleiben. Als Favorit geht der Amtsinhaber ins Rennen.

Lissabon.

In Portugal hat am Morgen eine vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Gut 10,8 Millionen Portugiesen sind aufgerufen, die Verteilung der 230 Sitze im Parlament in Lissabon zu bestimmen. Es ist bereits die dritte vorgezogene Wahl seit 2022.