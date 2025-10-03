Parlamentswahl in Tschechien hat begonnen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der tschechische Milliardär und Gründer der Partei ANO, Andrej Babis, bei einem Wahlkampfauftritt im Prager Stadtteil Modrany. (Archivbild)
Der tschechische Milliardär und Gründer der Partei ANO, Andrej Babis, bei einem Wahlkampfauftritt im Prager Stadtteil Modrany. (Archivbild) Bild: Michael Heitmann/dpa
Der tschechische Milliardär und Gründer der Partei ANO, Andrej Babis, bei einem Wahlkampfauftritt im Prager Stadtteil Modrany. (Archivbild)
Der tschechische Milliardär und Gründer der Partei ANO, Andrej Babis, bei einem Wahlkampfauftritt im Prager Stadtteil Modrany. (Archivbild) Bild: Michael Heitmann/dpa
Der tschechische Regierungschef Petr Fiala wirbt bei einem Wahlkampfauftritt in der Unesco-Welterbestadt Kutna Hora, rund 60 Kilometer östlich von Prag, um Stimmen. (Archivbild)
Der tschechische Regierungschef Petr Fiala wirbt bei einem Wahlkampfauftritt in der Unesco-Welterbestadt Kutna Hora, rund 60 Kilometer östlich von Prag, um Stimmen. (Archivbild) Bild: Michael Heitmann/dpa
Der tschechische Regierungschef Petr Fiala wirbt bei einem Wahlkampfauftritt in der Unesco-Welterbestadt Kutna Hora, rund 60 Kilometer östlich von Prag, um Stimmen. (Archivbild)
Der tschechische Regierungschef Petr Fiala wirbt bei einem Wahlkampfauftritt in der Unesco-Welterbestadt Kutna Hora, rund 60 Kilometer östlich von Prag, um Stimmen. (Archivbild) Bild: Michael Heitmann/dpa
Der tschechische Milliardär und Gründer der Partei ANO, Andrej Babis, bei einem Wahlkampfauftritt im Prager Stadtteil Modrany. (Archivbild)
Der tschechische Milliardär und Gründer der Partei ANO, Andrej Babis, bei einem Wahlkampfauftritt im Prager Stadtteil Modrany. (Archivbild) Bild: Michael Heitmann/dpa
Der tschechische Milliardär und Gründer der Partei ANO, Andrej Babis, bei einem Wahlkampfauftritt im Prager Stadtteil Modrany. (Archivbild)
Der tschechische Milliardär und Gründer der Partei ANO, Andrej Babis, bei einem Wahlkampfauftritt im Prager Stadtteil Modrany. (Archivbild) Bild: Michael Heitmann/dpa
Der tschechische Regierungschef Petr Fiala wirbt bei einem Wahlkampfauftritt in der Unesco-Welterbestadt Kutna Hora, rund 60 Kilometer östlich von Prag, um Stimmen. (Archivbild)
Der tschechische Regierungschef Petr Fiala wirbt bei einem Wahlkampfauftritt in der Unesco-Welterbestadt Kutna Hora, rund 60 Kilometer östlich von Prag, um Stimmen. (Archivbild) Bild: Michael Heitmann/dpa
Der tschechische Regierungschef Petr Fiala wirbt bei einem Wahlkampfauftritt in der Unesco-Welterbestadt Kutna Hora, rund 60 Kilometer östlich von Prag, um Stimmen. (Archivbild)
Der tschechische Regierungschef Petr Fiala wirbt bei einem Wahlkampfauftritt in der Unesco-Welterbestadt Kutna Hora, rund 60 Kilometer östlich von Prag, um Stimmen. (Archivbild) Bild: Michael Heitmann/dpa
Welt
Parlamentswahl in Tschechien hat begonnen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babis will zurück an die Macht. Der liberalkonservative Regierungschef Petr Fiala warnt vor einem Rutsch "nach Osten". Die Entscheidung fällt am Samstag.

Prag.

In Tschechien hat eine richtungsweisende Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten am Freitag um 14.00 Uhr. Sie sollten um 22.00 Uhr für die Nacht schließen. Die mehr als acht Millionen Berechtigten können ihre Stimme auch noch am Samstag bis 14.00 Uhr abgeben.

Der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babis hat nach vier Jahren in der Opposition gute Chancen, an die Macht zurückzukehren. Die Partei ANO des 71-Jährigen kam in einer Umfrage der Agentur STEM auf 29,3 Prozent der Stimmen. Babis fordert ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine.

Regierungschef Petr Fiala würde demnach mit seinem Mitte-Rechts-Bündnis Spolu (Gemeinsam) auf 20,5 Prozent abstürzen. Hoffnungen auf den dritten Platz kann sich die ultrarechte Partei Freiheit und direkte Demokratie des Unternehmers Tomio Okamura machen.

Buhlen um unentschlossene Wähler

Meinungsforschern zufolge waren kurz vor der Abstimmung noch bis zu ein Drittel der Wähler unentschlossen. In einem letzten Fernsehduell im TV-Sender Nova bezichtigten sich beide Herausforderer vor allem gegenseitig der Lüge. Babis kritisierte EU-Projekte wie den Green Deal, den Migrationspakt sowie den Emissionshandel. Fiala warnte, dass Babis das Land "nach Osten" zerren würde. "Russland stellt uns auf die Probe, es testet uns aus, und daher müssen wir alles tun, um stark zu sein", appellierte der 61-Jährige an die Wähler. 

Neu besetzt werden wie alle vier Jahre die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern in Prag. Mit einem aussagekräftigen Teilergebnis der Auszählung wird erst am Samstagabend gerechnet. Nach der Wahl ist der Einsatz des Präsidenten Petr Pavel gefragt, der den Regierungsauftrag vergibt. Der Ex-Nato-General hatte den gebürtigen Slowaken Babis bei der Präsidentenwahl im Januar 2023 geschlagen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
04.10.2025
4 min.
Wahl-Triumph in Tschechien: Babis schafft Comeback
Der tschechische Milliardär und Gründer der Partei ANO, Andrej Babis, bei einem Wahlkampfauftritt im Prager Stadtteil Modrany. (Archivbild)
In Feierlaune tanzt der Wahlgewinner Andrej Babis zu einem Popsong. Doch in Brüssel und Kiew dürfte man den Sieg des Rechtspopulisten und Milliardärs bei der Parlamentswahl mit Sorge betrachten.
Michael Heitmann, dpa
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
3 min.
Babis will Minderheitsregierung unter seiner Führung
Der Vorsitzende der Oppositionsbewegung ANO, Andrej Babis, reagiert nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses.
Andrej Babis ist gegen Green Deal, Migrationspakt und Waffenlieferungen an die Ukraine. Nach seinem Wahlsieg will er allein regieren. Doch dafür braucht er Partner, die ihn tolerieren.
Mehr Artikel