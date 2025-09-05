Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Immer wieder greifen polnischer Grenzschützer Menschen auf, die es über die Grenze nach Polen geschafft haben. (Archivbild)
Immer wieder greifen polnischer Grenzschützer Menschen auf, die es über die Grenze nach Polen geschafft haben. (Archivbild) Bild: Fabian Sommer/dpa
Immer wieder greifen polnischer Grenzschützer Menschen auf, die es über die Grenze nach Polen geschafft haben. (Archivbild)
Immer wieder greifen polnischer Grenzschützer Menschen auf, die es über die Grenze nach Polen geschafft haben. (Archivbild) Bild: Fabian Sommer/dpa
Welt
Polen registriert erneut mehr Migranten an Grenze zu Belarus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum eine EU-Außengrenze ist so stark gesichert wie die zwischen Polen und Belarus. Trotzdem haben in diesem Sommer fast 14.000 Menschen versucht, auf diesem Weg unerlaubt in die EU zu gelangen.

Warschau.

Polen hat in diesem Sommer erneut eine wachsende Zahl von Versuchen registriert, unerlaubt über Belarus einzureisen. In den Monaten von Juni bis August habe der Grenzschutz 13.800 solcher Versuche bemerkt, teilte das Innenministerium in Warschau mit. Im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr waren es 7.500.

Polen und die Europäische Union beschuldigen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben. Viele dieser Migranten wollen von Polen aus weiter nach Deutschland reisen.

Im Sommer 2022 hatte Polen die Grenze zu Belarus mit einem 5,5 Meter hohen Zaun und einem elektronischen Überwachungssystem gesichert. Diese ist auch eine EU-Außengrenze.

Die Grenze zwischen Polen und Belarus ist inzwischen stark bewacht. (Archivbild)
Die Grenze zwischen Polen und Belarus ist inzwischen stark bewacht. (Archivbild) Bild: Czarek Sokolowski/AP/dpa
Die Grenze zwischen Polen und Belarus ist inzwischen stark bewacht. (Archivbild)
Die Grenze zwischen Polen und Belarus ist inzwischen stark bewacht. (Archivbild) Bild: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Als versuchte unerlaubte Grenzüberschreitung zählt der polnische Grenzschutz nach früheren Angaben einerseits Fälle, in denen Migranten den Zaun oder einen Grenzfluss überwunden haben und auf der polnischen Seite von den Grenzern angetroffen werden. Da aber auch der Grenzzaun auf polnischem Staatsgebiet steht, werden auch solche Fälle als "versuchte Grenzüberquerung" gezählt, bei denen die Migranten direkt am Zaun bemerkt wurden, aber an der Überwindung der Barriere scheiterten.

Grenze als Sperrzone

Das EU- und Nato-Mitglied Polen hat eine rund 400 Kilometer lange Grenze zu Belarus, das ein Verbündeter von Russland ist. 

Wegen der weiterhin angespannten Lage verlängerte das Innenministerium die Gültigkeit der Sperrzone entlang dieser Grenze um weitere drei Monate bis zum 4. Dezember. Die Sperrzone hat eine Tiefe von 200 Metern, an wenigen Stellen aber auch von bis zu vier Kilometern. Nur Sicherheitskräfte und Anwohner dürfen sich dort aufhalten, Journalisten und Hilfsorganisationen brauchen eine Genehmigung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
20.08.2025
3 min.
Warschau: In Polen abgestürzte Drohne stammt aus Russland
Polnische Polizisten sichern das Gebiet eines Maisfeldes in Osiny in Ostpolen, in das ein unbekanntes Flugobjekt gestürzt ist. (Foto aktuell)
Erst ein Lichtblitz, dann ein Knall. Eine militärische Drohne schlägt in einem Feld in Ostpolen ein. Es entsteht ein großer Krater. Polens Regierung spricht von einer russischen Provokation.
25.08.2025
2 min.
Polens Präsident stoppt Gesetz über Kindergeld für Ukrainer
Polens rechtskonservativer Präsident Karol Nawrocki hat mit seinem Veto ein Gesetz gestoppt, dass die Zahlung von Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge regeln soll. (Archivbild)
Ukraine-Flüchtlinge erhalten in Polen dieselben Sozialleistungen wie polnische Familien. Damit soll Schluss sein, findet der Präsident. Die Zahlungen soll nur noch bekommen, wer Arbeit hat.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel