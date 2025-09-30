Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unter Ministerpräsident Montenegro haben es Migranten in Portugal künftig schwerer. (Archivbild)
Unter Ministerpräsident Montenegro haben es Migranten in Portugal künftig schwerer. (Archivbild) Bild: Armando Franca/AP/dpa
Unter Ministerpräsident Montenegro haben es Migranten in Portugal künftig schwerer. (Archivbild)
Unter Ministerpräsident Montenegro haben es Migranten in Portugal künftig schwerer. (Archivbild) Bild: Armando Franca/AP/dpa
Welt
Portugal verschärft Ausländergesetz mit Stimmen der Rechten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Portugal bekommt ein neues Ausländergesetz, das auf viel Kritik stößt. Vor allem bei linksgerichteten Abgeordneten. Unter anderem ist von einem "grausamen" Regelwerk die Rede.

Lissabon.

Mit den Stimmen der Rechtspopulisten der Partei Chega hat das Parlament in Portugal ein verschärftes Ausländergesetz verabschiedet. Der umstrittene Entwurf der konservativen Regierung von Ministerpräsident Luís Montenegro wurde nach monatelangen hitzigen Debatten in der Lissabonner "Assembleia da República" gebilligt. Das neue Regelwerk erschwert unter anderem die Familienzusammenführung der Migranten.

Die sozialdemokratisch orientierte Sozialistische Partei (PS) sowie weitere linksgerichtete Gruppierungen votierten gegen die Vorlage. Die Abgeordnete Andreia Galvão vom Linksblock (Bloco de Esquerda) sprach in der Debatte vor der Abstimmung im Parlament von einem "grausamen Gesetz gegen Ausländer", das Väter von Kindern und Ehefrauen trenne.

Das Parlament hatte im Sommer eine erste Fassung des Gesetzes zur Regelung "der Einreise, des Aufenthalts, der Ausreise und der Abschiebung von Ausländern" gebilligt. Einige Teile waren aber anschließend auf Antrag von Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa vom Verfassungsgericht geprüft und als verfassungswidrig zurückgewiesen worden.

Abkommen der Regierung mit Rechtspopulisten

Beanstandet wurden unter anderem Einschränkungen beim Zugang zur Justiz sowie die Regelung, dass Migranten erst nach zwei Jahren legalem Aufenthalt einen Antrag auf Familiennachzug stellen dürfen. In der verabschiedeten Version wurde diese Frist auf ein Jahr verkürzt. Bisher gab es in Portugal allerdings für einen solchen Antrag keine Mindestwartezeit.

Die Verabschiedung wurde möglich durch ein umstrittenes Abkommen zwischen Montenegros Partei PSD und Chega. Chega-Chef André Ventura hatte zunächst gefordert, dass Migranten mindestens fünf Jahre in die Sozialversicherung einzahlen müssen, bevor sie Sozialleistungen beantragen können. Diese Bedingung ließ er jedoch fallen. Stattdessen einigten sich beide Parteien auf eine allgemein gehaltene Formulierung und die Zusage, später ein eigenes Gesetz zum Zugang von Migranten zu Sozialleistungen vorzulegen.

Das Gesetz geht nun erneut an Präsident Rebelo de Sousa. Er hat acht Tage Zeit, es zu unterzeichnen oder es abermals dem Verfassungsgericht vorzulegen. Da die Abgeordneten die von den Richtern genehmigte Fassung ohne Änderungen übernahmen, wird in Lissabon erwartet, dass das Gesetz bald im Amtsblatt veröffentlicht wird und damit in Kraft tritt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
30.09.2025
6 min.
USA vor "Shutdown": Diese Konsequenzen drohen
Kommt es tatsächlich zum "Shutdown" in den USA? (Archivfoto)
Regelmäßig kommt es in den USA bei der Verabschiedung des neuen Haushaltes zu politischem Gezerre. Was in der Vergangenheit oftmals eher nach Theater aussah, könnte nun tatsächlich eskalieren.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
24.09.2025
2 min.
Zwei 81-Jährige in Portugal wegen Brandstiftung festgenommen
In Portugal wurde eine Fläche so groß wie das Saarland von den Flammen zerstört. (Archivbild)
Portugal wird 2025 von verheerenden Wald- und Buschbränden heimgesucht. Immer wieder werden mutmaßliche Brandstifter dingfest gemacht. Zwei jüngste Festnahmen sorgen aber für besonderes Aufsehen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
Mehr Artikel