Portugals Regierungschef reicht überraschend Rücktritt ein

Rücktritt in Lissabon: Portugals Premierminister Antonio Costa will von seinem Amt zurücktreten - wegen einer gerichtlichen Untersuchung zu Korruptionsvorwürfen in seiner Regierung.

Lissabon. Der portugiesische Regierungschef António Costa hat überraschend seinen Rücktritt eingereicht. Er begründete seinen Schritt in einer kurzen Erklärung mit Ermittlungen der Justiz wegen des Verdachts der Korruption in seiner Regierung.

Dies ist eine Eilmeldung - in Kürze mehr! (dpa)