Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der kirgisische Präsident Sadyr Schaparow gibt seine Stimme bei der Parlamentswahl ab.
Der kirgisische Präsident Sadyr Schaparow gibt seine Stimme bei der Parlamentswahl ab. Bild: Sultan Dosaliev/Kyrgyzstan's Presidential Press Office//dpa
Die Wahlbeteiligung in Kirgistan war mäßig.
Die Wahlbeteiligung in Kirgistan war mäßig. Bild: André Ballin/dpa
Stimmabgabe an einer elektronischen Urne.
Stimmabgabe an einer elektronischen Urne. Bild: André Ballin/dpa
In Kirgistan wurden neue Abgeordnete für das Parlament gewählt.
In Kirgistan wurden neue Abgeordnete für das Parlament gewählt. Bild: André Ballin/dpa
Der kirgisische Präsident Sadyr Schaparow gibt seine Stimme bei der Parlamentswahl ab.
Der kirgisische Präsident Sadyr Schaparow gibt seine Stimme bei der Parlamentswahl ab. Bild: Sultan Dosaliev/Kyrgyzstan's Presidential Press Office//dpa
Die Wahlbeteiligung in Kirgistan war mäßig.
Die Wahlbeteiligung in Kirgistan war mäßig. Bild: André Ballin/dpa
Stimmabgabe an einer elektronischen Urne.
Stimmabgabe an einer elektronischen Urne. Bild: André Ballin/dpa
In Kirgistan wurden neue Abgeordnete für das Parlament gewählt.
In Kirgistan wurden neue Abgeordnete für das Parlament gewählt. Bild: André Ballin/dpa
Welt
Präsident festigt Macht in Kirgistan durch Parlamentswahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem neuen Parlament hat Präsident Schaparow in Kirgistan die Macht gefestigt. Die wenigsten Abgeordneten sind bekannt. Vor der Wahl wurden Medien verboten und Oppositionelle verhaftet.

Bischkek.

Mit der Parlamentswahl in der zentralasiatischen Republik Kirgistan hat Präsident Sadyr Schaparow seine Macht im Land gefestigt. Der schwindende Einfluss der Volksversammlung zeigte sich am relativ geringen Wählerinteresse. 4,3 Millionen Kirgisen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Nach eine Stunde vor Schließung der Wahllokale veröffentlichten Angaben taten dies lediglich rund 1,5 Millionen. 

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl konnten sich nur Direktkandidaten um einen der 90 Abgeordnetensitze bewerben. Schaparow hat die Parteien im Land weitgehend ausgeschaltet. Der Präsident hat das Wahlsystem so umgestellt, dass nicht mehr wie früher ein großer Teil der Abgeordneten über Parteilisten ins Parlament kommt. Die Abhängigkeit der künftigen Abgeordneten vom Präsidenten dürfte so noch größer sein. In dem vorherigen Parlament gab es zumindest noch einzelne Kritiker Schaparows.

Schaparow kam 2021 bei Umsturz an die Macht 

Trotz der eher geringen Beteiligung gilt die Wahl als Sieg für Präsident Schaparow. Die Wahl habe die Unterstützung des ganzen Volkes für Schaparows Kurs gezeigt, gratulierte der Präsident der Nachbarrepublik Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, seinem Kollegen am Wahltag.

Schaparow kam 2021 bei einem Umsturz an die Macht, der durch eine skandalumwitterte Parlamentswahl ausgelöst worden war. In den vergangenen Jahren hat er seine Position konsequent ausgebaut und Kirgistan in eine präsidiale Republik zurückverwandelt. 

Vorgehen gegen Opposition, NGOs und Medien

Zuletzt setzte die Regierung ein deutliches Zeichen: Zehn bekannte Oppositionelle landeten im Gefängnis, darunter auch der Sohn des im spanischen Exil lebenden Ex-Präsidenten Almasbek Atambajew, Kadyrbek Atambajew. Ihnen wird die versuchte Organisation von Massenunruhen nach der Wahl vorgeworfen.

Die politische Führung setzte auch ein Gesetz zu ausländischen Repräsentanten durch. Damit können regierungsunabhängige Organisationen (NGO) scharf kontrolliert werden. Bislang wird das Gesetz aber nicht rigoros umgesetzt. 

Vor der Wahl ließ Schaparow mehrere kritische Medien, die über Korruption berichtet hatten, als extremistisch verbieten. Die Medienfreiheit nehme rapide ab, konstatierte auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Wahlbeobachter in die Hochgebirgsrepublik an der Grenze zu China entsandte. 

Das Vorgehen ist besonders brisant, weil sich der Staatschef selbst in den vergangenen Jahren als Kämpfer gegen die Korruption präsentiert hat. Die öffentlichkeitswirksamen Auftritte kamen bei vielen Kirgisen gut an. Das Vertrauen basiert dabei auch auf einem deutlichen Wirtschaftsaufschwung. In diesem Jahr erwartet die Regierung ein Wachstum von neun Prozent.

Schaparow kann auf Wachstum verweisen

Das Wachstum ist freilich zumindest teilweise dem russischen Krieg in der Ukraine zu verdanken: So konnte sich Kirgistan als Zwischenhändler vieler Waren etablieren, die nicht mehr auf direktem Weg nach Russland kommen.

Weil Hunderttausende Russen an der Front sind, ist die Nachfrage nach kirgisischen Gastarbeitern ungebrochen. Und wegen der unruhigen Zeiten ist der Goldpreis deutlich gestiegen. Die Goldförderung ist ein wichtiger Teil der kirgisischen Wirtschaft.

Zwei Probleme haben sich dadurch aber verschärft: Die Lebenshaltungskosten sind deutlich gestiegen und die seit Jahren latente Energiekrise ist akut geworden. Stromausfälle häufen sich. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
27.11.2025
4 min.
Putin: Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen
Putin ist nach eigenen Angaben bereit, einen Verzicht auf einen Angriff gegen Europa schriftlich festzuhalten.
Die USA planen mit Russland kommende Woche weiter die Chancen auf ein Kriegsende in der Ukraine auszuloten. Kremlchef Putin sagt hart: Ohne russische Kontrolle über den Donbass keine Einigung.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
29.11.2025
2 min.
Kirgistan wählt neues Parlament
In Kirgistan wird an diesem Sonntag ein neues Parlament gewählt.
Präsident Dschaparow setzt in Kirgistan mit einer Parlamentsneuwahl auf eine Festigung seiner Macht. Doch in der Vergangenheit gab es dabei schon öfter unliebsame Überraschungen für die Führung.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
Mehr Artikel