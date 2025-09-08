Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Belgrad gehen Regierungsgegner wieder auf die Straße.
In Belgrad gehen Regierungsgegner wieder auf die Straße. Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Der Zorn der Protestierenden richtet sich insbesondere gegen das jüngste gewaltsame Einschreiten der Polizei im nordserbischen Novi Sad.
Der Zorn der Protestierenden richtet sich insbesondere gegen das jüngste gewaltsame Einschreiten der Polizei im nordserbischen Novi Sad. Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Seit Monaten gibt es in Serbien Proteste.
Seit Monaten gibt es in Serbien Proteste. Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Die serbische Polizei ging am Campus der Uni Novi Sad mit großer Härte gegen demonstrierende Bürger vor. (Archivbild)
Die serbische Polizei ging am Campus der Uni Novi Sad mit großer Härte gegen demonstrierende Bürger vor. (Archivbild) Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
In Belgrad gehen Regierungsgegner wieder auf die Straße.
In Belgrad gehen Regierungsgegner wieder auf die Straße. Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Der Zorn der Protestierenden richtet sich insbesondere gegen das jüngste gewaltsame Einschreiten der Polizei im nordserbischen Novi Sad.
Der Zorn der Protestierenden richtet sich insbesondere gegen das jüngste gewaltsame Einschreiten der Polizei im nordserbischen Novi Sad. Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Seit Monaten gibt es in Serbien Proteste.
Seit Monaten gibt es in Serbien Proteste. Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Die serbische Polizei ging am Campus der Uni Novi Sad mit großer Härte gegen demonstrierende Bürger vor. (Archivbild)
Die serbische Polizei ging am Campus der Uni Novi Sad mit großer Härte gegen demonstrierende Bürger vor. (Archivbild) Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Welt
Proteste gegen Regierung und Polizeigewalt in Serbien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit mehr als zehn Monaten reißen die Proteste gegen Serbiens Präsident Vucic nicht ab. Das gewaltsame Einschreiten der Polizei befeuert sie nur.

Belgrad.

Tausende Menschen demonstrieren in Serbiens Hauptstadt Belgrad erneut gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic, der sie Korruption und Autokratie vorwerfen. Sie zogen vor das Regierungsgebäude, den Justizpalast und mehrere Einrichtungen des Innenministeriums, wie der unabhängige TV-Sender N1 berichtete. Der Zorn der Protestierenden richtet sich insbesondere gegen das jüngste gewaltsame Einschreiten der Polizei im nordserbischen Novi Sad. Dort war die Polizei am vergangenen Freitag mit Tränengas, Blendgranaten und Schlagstöcken gegen friedliche Demonstranten vorgegangen, wie Medien berichtet hatten. 

In Novi Sad war der Protest am Gebäude der dortigen Philosophischen Fakultät eskaliert, nachdem deren regierungstreuer Dekan die Studenten mit Hilfe der Polizei zum Verlassen des Gebäudes gezwungen hatte, das sie seit neun Monaten besetzt gehalten hatten. Von der Regierung hieß es, Demonstranten hätten Polizisten angegriffen. 

Auslöser der seit mehr als zehn Monaten andauernden Proteste in Serbien war der Einsturz eines frisch renovierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November 2024, der 16 Menschen das Leben kostete. Unabhängige Experten und Oppositionelle machen Schlamperei und Korruption unter der Vucic-Regierung für das Unglück verantwortlich. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
14.08.2025
3 min.
Gewalt bei Protesten gegen Regierung in Serbien
Laut Staatschef Vucic wurden Dutzende Zivilisten und auch mehrere Militärpolizisten verletzt. (Archivbild)
Demonstranten kritisieren die Regierung von Präsident Vucic als korrupt. Es kommt zu Zusammenstößen mit Anhängern des Staatschefs. Folgt nun eine harte Niederschlagung der Proteste?
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
14.08.2025
3 min.
Proteste gegen Regierung in Serbien eskalieren erneut
Bei Protesten gegen die Regierung in Serbien kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Regierungsanhängern. (Archivbild)
Den zweiten Abend in Folge kommt es zu Gewalt bei Protesten gegen die Regierung von Präsident Vucic, die als korrupt kritisiert wird. An einem Parteisitz der Regierung gehen Scheiben zu Bruch.
Mehr Artikel