Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei der Explosion wurde die Brücke zur Krim schwer beschädigt. (Archivbild)
Bei der Explosion wurde die Brücke zur Krim schwer beschädigt. (Archivbild) Bild: Uncredited/AP/dpa
Bei der Explosion wurde die Brücke zur Krim schwer beschädigt. (Archivbild)
Bei der Explosion wurde die Brücke zur Krim schwer beschädigt. (Archivbild) Bild: Uncredited/AP/dpa
Welt
Prozess um Anschlag auf Krimbrücke: Lebenslänglich gefordert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor drei Jahren erschütterte die Explosion der Krimbrücke den Glauben der Kremlführung, den Krieg gegen die Ukraine allein im Nachbarland austragen zu können. Nun gibt es einen Prozess.

Rostow am Don.

Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft für acht Angeklagte wegen des Sprengstoffanschlags im Oktober 2022 auf die Brücke vom russischen Festland zur Halbinsel Krim gefordert. Der ukrainische Geheimdienst SBU hatte die Sprengung nach eigenen Angaben organisiert, um den Nachschub des russischen Militärs zu behindern. Moskau nutzt die bereits 2014 annektierte Krim als wichtige Route für die Versorgung seiner Truppen in seinem Krieg gegen die Ukraine.

Angeklagte bestreiten ihre Schuld

Die Angeklagten bestreiten vor dem Militärgericht in der Stadt Rostow am Don ihre Schuld. Kurz nach dem Anschlag wurde bekannt, dass einer der Spediteure verhaftet wurde, als er seinen Worten nach aus eigenem Antrieb zur Polizei ging, um bei der Aufklärung des Falls zu helfen. Er sei davon überzeugt gewesen, dass er eine völlig zivile Fracht übernommen habe, sagte seine Frau russischen Medien. Die Angeklagten seien zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, erklärten ihre Anwälte.

Der Sprengstoff wurde damals über Umwege nach Russland geschmuggelt und als Folienrollen deklariert und entsprechend getarnt in einen Lkw verladen. Die Explosion tötete den Lkw-Fahrer und vier Passagiere eines auf der Nebenspur fahrenden Autos. Ein Brückenabschnitt stürzte ein, die Verbindung war über Monate eingeschränkt. Kremlchef Wladimir Putin, der den Krieg gegen die Ukraine acht Monate zuvor befohlen hatte, kündigte daraufhin Vergeltung an.

Zweiter Anschlag ein Jahr später

Nach Angaben von SBU-Chef Wassyl Maljuk hat der Geheimdienst die meisten der Angeklagten damals ohne deren Wissen genutzt. Im Jahr 2023 gab es einen weiteren Anschlag auf die Brücke. Auch damals gab es erhebliche Schäden. Völlig zum Einsturz bringen konnte die Ukraine die Brücke aber nicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
2 min.
Russland meldet erneut Abschuss von Drohnen aus der Ukraine
Russland meldet erneut Drohnenattacken aus der Ukraine. (Archivbild)
Erneut berichtet Russland von zahlreichen abgefangenen Drohnen aus der Ukraine. Am Abend war offenbar ein Treibstofflager getroffen worden.
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
29.10.2025
2 min.
Ukrainische Verteidiger von Pokrowsk unter Druck
Russische Truppen greifen die ukrainische Stadt Pokrowsk im Donbass seit über einem Jahr an. (Archivbild)
Der russische Vormarsch in der Ostukraine geht nur langsam voran. Doch die ukrainische Armee hat immer wieder Städte räumen müssen. Nun könnte die nächste Stadt vor dem Fall stehen.
Mehr Artikel