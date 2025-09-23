Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Musikvideo "Mama, Don't Watch TV" war auch in einer Ausstellung im Haus der Kunst in München zu sehen. (Archivbild)
Das Musikvideo "Mama, Don't Watch TV" war auch in einer Ausstellung im Haus der Kunst in München zu sehen. (Archivbild)
Welt
Pussy-Riot-Aktivistin zu Urteil in Russland: "Fickt euch"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hafstrafen sind für Pussy Riot nicht neu. Aktivistinnen der Künstlergruppe waren schon in der Strafkolonie oder im Hausarrest. Nun gibt er erneut ein Urteil. Diana Burkot reagiert kurz und prägnant.

München/Moskau.

Das Performance-Kollektiv Pussy Riot lässt sich von erneuten Strafurteilen in Russland wegen eines regimekritischen Musikvideos nicht beeindrucken. "Dieses Video ist unser Statement gegen den Krieg", sagte die im Exil lebende Aktivistin Diana Burkot der Deutschen Presse-Agentur. Sie stehe zu jedem einzelnen Wort. "Auch wenn ich in Russland wäre, würde ich dasselbe sagen: Fickt euch!" In ihren Aktionen prangert die Gruppe Menschenrechtsverletzungen, Unterdrückung und Polizeigewalt in Russland an und verurteilt insbesondere den Angriffskrieg auf die Ukraine. 

"Mama, Don't Watch TV" 

Ein Bezirksgericht in Moskau hatte vergangene Woche fünf Mitglieder von Pussy Riot in Abwesenheit zu Haftstrafen zwischen 8 und 13 Jahren verurteilt. Anlass waren der Clip "Mama, Don't Watch TV" (Mama, schau kein Fernsehen) und ein Auftritt in München im April 2024, bei dem sie etwa die Zerstörung der ostukrainischen Stadt Mariupol durch russische Militärs thematisierten. 

Auch im Video geht es um den Krieg in der Ukraine. Das Gericht befand die Angeklagten der "Diskreditierung der russischen Streitkräfte" für schuldig und warf ihnen vor, bewusst Verleumdungen und Falschinformationen über die russische Armee zu verbreiten. 

Milde für Mörder, Härte gegen politische Opposition 

Burkot nannte die Urteile paradox. Vergewaltiger und Mörder bekämen in Russland Haftstrafen von drei bis vier Jahren. Aktivisten dagegen erhielten monströse Haftstrafen für ihre Meinung. Das Urteil diene der Einschüchterung und sei ein Versuch, die freie Rede und die Meinungsfreiheit zu kontrollieren. 

Diana Burkot (l) ist eine Aktivistin des feministischen Kollektivs, zu dem auch Maria Aljochina (r) gehört. (Archivbild)
Diana Burkot (l) ist eine Aktivistin des feministischen Kollektivs, zu dem auch Maria Aljochina (r) gehört. (Archivbild)
Sorgen bereitet ihr, dass sie nun keine offiziellen Dokumente mehr beantragen kann. Ihr russischer Reisepass laufe 2029 aus. Wenn es darum gehe, die Einbürgerung in einem anderen Land zu beantragen, sei nicht viel Zeit. 

Provokanter Protest seit 2011 

Pussy Riot ist eine lose feministische Vereinigung, die sich 2011 gründete und mit provokanten Performances zu Punkmusik auf Missstände in Russland aufmerksam macht - oft mit Strickmasken über dem Gesicht. 

Bei ihren Auftritten tragen Pussy Riot oft Strickmasken über den Gesichtern. (Archivbild)
Bei ihren Auftritten tragen Pussy Riot oft Strickmasken über den Gesichtern. (Archivbild)
Weltweite Bekanntheit erreichte die Gruppe mit einem "Punk-Gebet" in der zentralen Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale, das die Einheit von Staat und Kirche anprangerte. Drei Frauen des Kollektivs wurden daraufhin zu zwei Jahren Haft verurteilt. 

In der Pinakothek der Moderne prangerte das Künstler-Kollektiv den russischen Präsidenten Putin als Kriegsverbrecher an. (Archivbild)
In der Pinakothek der Moderne prangerte das Künstler-Kollektiv den russischen Präsidenten Putin als Kriegsverbrecher an. (Archivbild)
In München waren Pussy Riot im April 2024 in der Pinakothek der Moderne und später in einem Kulturzentrum aufgetreten. Im Museum hatten sie zu rhythmischen Beats Russlands Präsidenten Wladimir Putin als Kriegsverbrecher angeprangert und auf ein Bild des Politikers uriniert. (dpa)

