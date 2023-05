Putin deutet Krieg in Abwehrkampf um

Am "Tag des Sieges" hält der Kremlchef in Moskau eine scharfe Anklagerede gegen den Westen. Doch immer stärker ist in Russland die Furcht vor einer Niederlage in der Ukraine zu spüren.

Der Klang der Militärstiefel hallt von den Kremlmauern wider. Tausende Soldaten marschieren über den Roten Platz. Und doch ist dieser 9. Mai, an dem Russland wie jedes Jahr an das siegreiche Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert, von Nervosität und Vorsicht geprägt. Eher sogar von Furcht. Im Publikum sind Luftballons, E-Zigaretten und...