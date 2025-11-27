Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kremlchef Wladimir Putin hat seine Bereitschaft zu Gesprächen über eine Beendigung des Krieges gegen die Ukraine bekräftigt.
Bild: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
Kremlchef Wladimir Putin hat seine Bereitschaft zu Gesprächen über eine Beendigung des Krieges gegen die Ukraine bekräftigt.
Kremlchef Wladimir Putin hat seine Bereitschaft zu Gesprächen über eine Beendigung des Krieges gegen die Ukraine bekräftigt. Bild: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
Welt
Putin: US-Delegation nächste Woche in Russland erwartet
Russlands Präsident Putin zeigt sich erneut offen für Verhandlungen über ein Ende seines Krieges gegen die Ukraine. Dazu werden nun US-Vertreter erwartet in Russland.

Bischkek.

Kremlchef Wladimir Putin hat Pläne für Verhandlungen mit US-Vertretern nächste Woche in Russland bestätigt. Die Delegation werde in der ersten Hälfte der kommenden Woche erwartet, sagte Putin in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek zum Abschluss seines Besuchs dort. Auf russischer Seite würden Vertreter des Außenministeriums und der Präsidialverwaltung an den Verhandlungen teilnehmen. 

Namentlich nannte Putin seine Berater Wladimir Medinski und Juri Uschakow. Es gehe um einen sehr großen Komplex an Fragen, der behandelt werden müsse. Jede Frage habe eine Schlüsselbedeutung, betonte er. Nach Kremlangaben wird der Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, kommende Woche in Moskau erwartet. 

Putin hatte sich selbst mehrfach mit Witkoff getroffen. Er bekräftigte zudem seine Bereitschaft zu Gesprächen über Trumps 28-Punkte-Papier für eine Beendigung des Krieges. Dies könne eine Grundlage für einen späteren Friedensvertrag sein, sagte er. Putin machte erneut deutlich, dass er vor einem Waffenstillstand die Kontrolle über den gesamten Donbass haben wolle. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
