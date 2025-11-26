Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Friedensplan sei im Detail bisher gar nicht mit Russland besprochen worden, sagte Juri Uschakow. (Archivbild)
Der Friedensplan sei im Detail bisher gar nicht mit Russland besprochen worden, sagte Juri Uschakow. (Archivbild) Bild: Maxim Shemetov/Reuters Pool via AP/dpa
Der Friedensplan sei im Detail bisher gar nicht mit Russland besprochen worden, sagte Juri Uschakow. (Archivbild)
Der Friedensplan sei im Detail bisher gar nicht mit Russland besprochen worden, sagte Juri Uschakow. (Archivbild) Bild: Maxim Shemetov/Reuters Pool via AP/dpa
Welt
Putins Berater: Keine Gespräche zu Friedensplan in Abu Dhabi
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Medien berichteten über ein Treffen einer US- und einer russischen Delegation in Abu Dhabi. Laut einem Berater des Kremlchefs ging es dort aber nicht um den Friedensplan für den Ukraine-Krieg.

Bischkek.

Moskau hat Medienberichte über Gespräche in Abu Dhabi über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg zurückgewiesen. "In Abu Dhabi wurde der Friedensplan nicht besprochen", sagte der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, dem kremlnahen Korrespondenten des Staatsfernsehens, Pawel Sarubin, in Bischkek. Putin ist derzeit zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in der Hauptstadt Kirgistans. 

Der Friedensplan sei im Detail bisher gar nicht mit Russland besprochen worden, führte Uschakow aus. Der Korrespondent veröffentlichte den Ausschnitt des Interviews in seinem Telegram-Kanal.

Mehrere Medien hatten am Dienstag berichtet, dass Mitglieder der US-Regierung sich mit einer russischen Delegation in Abu Dhabi trafen. Uschakow zufolge kommen in den Vereinigten Arabischen Emiraten regelmäßig Vertreter der Geheimdienste Russlands und der Ukraine zusammen, um Fragen wie den Austausch Gefangener zu besprechen. Diesmal sei "der neue US-Vertreter" in Abu Dhabi gewesen und habe "völlig unerwartet" mit Russen dort gesprochen, bestätigte Uschakow. 

Gemeint sein dürfte Daniel Driscoll, Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium, der vergangene Woche die US-Vorschläge in Kiew erläutert hat. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
6 min.
USA und Ukraine einig über Friedensplan - was sagt Moskau?
Washington und Kiew sind sich in den wichtigsten Punkten eines Friedensplans einig. (Archivbild)
Die Ukraine stimmt den zentralen Punkten des US-Friedensplans zu. Kiew und USA deuten die nächsten Schritte an - in Europa geht es derweil um Sicherheitsgarantien.
12:44 Uhr
3 min.
AfD-Debatte: Rossmann verlässt Familienunternehmer-Verband
Rossmann kündigt die Mitgliedschaft im Verband.
Der Verband der Familienunternehmer öffnet sich für Gespräche mit der AfD. Einige Mitgliedsunternehmen äußern deutliche Kritik. Rossmann zieht Konsequenzen.
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
24.11.2025
3 min.
Kreml bereit zu Gesprächen über US-Plan – Kritik an der EU
Der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, kritisiert die Initiative der Europäer zum US-Friedensplan als "nicht konstruktiv". (Archivbild)
Moskau ist zwar weiter bereit, über den von den USA an Russland übermittelten Friedensplan für die Ukraine zu reden. Aber die Initiative der Europäer stößt schon einmal auf Ablehnung.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel