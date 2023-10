Republikanischer US-Abgeordneter Santos muss vor Gericht

Betrug, Geldwäsche, Verschwörung gegen die USA - das sind nur einige der Vorwürfe. Bei einem Termin vor Gericht plädierte der Republikaner auf nicht schuldig.

New York/Washington.

Der wegen Betrugs und Diebstahls angeklagte republikanische US-Abgeordnete George Santos muss sich vor Gericht verantworten. Richterin Joanna Seybert legte den Prozessauftakt auf den 9. September 2024, wie das Gericht in New York am Freitag mitteilte. Santos plädierte bei dem Termin vor Gericht auf nicht schuldig.