Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hegseth hatte Probleme mit seinem Flug.
Hegseth hatte Probleme mit seinem Flug. Bild: Omar Havana/AP/dpa
Nach seinem Treffen mit Amtskollegen aus anderen Ländern kam es laut Pentagon-Sprecher zu dem Vorfall in der Luft.
Nach seinem Treffen mit Amtskollegen aus anderen Ländern kam es laut Pentagon-Sprecher zu dem Vorfall in der Luft. Bild: Omar Havana/AP/dpa
Hegseth hatte Probleme mit seinem Flug.
Hegseth hatte Probleme mit seinem Flug. Bild: Omar Havana/AP/dpa
Nach seinem Treffen mit Amtskollegen aus anderen Ländern kam es laut Pentagon-Sprecher zu dem Vorfall in der Luft.
Nach seinem Treffen mit Amtskollegen aus anderen Ländern kam es laut Pentagon-Sprecher zu dem Vorfall in der Luft. Bild: Omar Havana/AP/dpa
Welt
Riss in Flugzeugscheibe: US-Pentagonchef muss zwischenlanden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitten auf einem Flug Richtung USA kommt es zu einem Zwischenfall. An Bord ist der US-Verteidigungsminister. Es gibt eine Zwischenlandung.

Washington.

US-Pentagonchef Pete Hegseth hat auf einem Flug von Europa Richtung Washington nach Angaben seines Sprechers wegen eines Risses in einer Flugzeugscheibe eine außerplanmäßige Zwischenlandung einlegen müssen. Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem "Kriegsminister" nennt, landete in Großbritannien, wie der Pentagon-Sprecher auf der Plattform X mitteilte. Hegseth war in Brüssel beim Nato-Verteidigungsminister gewesen. Der Minister und alle anderen Insassen seien wohlauf. Hegseth schrieb auf X: "Alles gut. Gott sei Dank." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
2 min.
Protest gegen neue Regeln: Journalisten verlassen Pentagon
Mitglieder des Pentagon-Pressekorps verlassen das US-Verteidigungsministerium.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth will einen neuen 21-seitigen Regelkatalog für Journalisten einführen. Aber das Pressekorps weigert sich und verlässt fast geschlossen das Pentagon.
14:40 Uhr
2 min.
Chemnitz: Eins-Stadion an der Gellertstraße bekommt PV-Anlagen auf das Dach
Bald wird über den Köpfen der Fans Strom erzeugt.
Strom vom Stadiondach in Chemnitz: 1620 Solarmodule versorgen bald öffentliche Einrichtungen. Die Baukosten trägt der Freistaat.
Erik Anke
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Von Christoph Ulrich
2 min.
14:36 Uhr
2 min.
Ein Abgang bei Porsche, der Volkswagen wieder auf Erfolgskurs bringen kann
Meinung
Redakteur
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume.
Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab. Jetzt heißt es für ihn wohl: Volkswagen pur. Welche Aufgaben er jetzt angehen muss.
Christoph Ulrich
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
03.10.2025
3 min.
Hegseth: Vier Tote bei erneutem US-Angriff auf Drogen-Schiff
Die USA haben erneut ein Drogen-Schiff angegriffen. (Archivbild)
Ein weiteres Mal gehen die USA gegen ein angebliches Drogen-Schiff vor. Auch bei diesem Schlag werden Menschen getötet.
Mehr Artikel