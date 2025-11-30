Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rubio macht nach den Gesprächen mit der ukrainischen Delegation klar, dass es noch einiges zu tun gebe.
Rubio macht nach den Gesprächen mit der ukrainischen Delegation klar, dass es noch einiges zu tun gebe. Bild: Terry Renna/AP/dpa
Rubio macht nach den Gesprächen mit der ukrainischen Delegation klar, dass es noch einiges zu tun gebe.
Rubio macht nach den Gesprächen mit der ukrainischen Delegation klar, dass es noch einiges zu tun gebe. Bild: Terry Renna/AP/dpa
Welt
Rubio nach Ukraine-Gesprächen: "Es bleibt noch viel zu tun"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den nächsten Tagen wollen die USA auch mit Russland über einen Plan für ein Ende des Ukraine-Kriegs sprechen. Zunächst stand aber ein Treffen mit Vertretern des angegriffenen Landes an.

Hallandale Beach.

US-Außenminister Marco Rubio sieht bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch viel Arbeit vor den Unterhändlern. Es sei eine "sehr produktive und nützliche Sitzung" gewesen, in der aus seiner Sicht "weitere Fortschritte" erzielt worden seien, sagte er nach mehrstündigen Gesprächen mit Vertretern der Ukraine im US-Bundesstaat Florida, wie in von Journalisten über soziale Medien verbreiteten Videos zu hören ist. Gleichzeitig betonte Rubio aber auch, "es bleibt noch viel zu tun".

Die Angelegenheit sei kompliziert. Es gebe viele Aspekte, die in Bewegung seien. Außerdem müsse noch eine weitere Partei einbezogen werden. Rubio bekräftigte, dass das in den kommenden Tagen geschehe, wenn der Sondergesandte von Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, zu Besuch in Moskau sei.

Der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umjerow nannte das Treffen "produktiv und erfolgreich". "Wir sprachen über die Zukunft der Ukraine, über alles, was für die Ukraine und das ukrainische Volk wichtig ist", sagte er nach Angaben ukrainischer Medien. "Die USA unterstützen uns dabei sehr." Details zu den Gesprächsinhalten nannten weder er noch Rubio.

Vor kurzem war ein amerikanischer 28-Punkte-Plan bekanntgeworden, um den Krieg in der Ukraine zu beenden - dieser war jedoch von vielen als "russische Wunschliste" kritisiert worden. Europäer und Ukrainer verhandelten den Plan später mit US-Vertretern nach, es blieben aber noch Punkte strittig.

Russland hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen. Seither verteidigt sich das Land mit Hilfe westlicher Unterstützer. Ungeachtet der Gespräche über einen Frieden greift Russland die Ukraine mit unverminderter Härte weiter an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
20.11.2025
6 min.
Selenskyj erhält US-Friedensplan - Kritik in EU
Die Ukraine leidet täglich unter Zerstörungen, will aber keine Friedenslösung, die einer Kapitulation gleichkäme.
Ein angeblicher 28-Punkte-Plan für ein Kriegsende in der Ukraine sorgt für Aufsehen. Kiew sieht sich unter Druck. In der EU regt sich Kritik. US-Außenminister Rubio erklärt seine Sicht. Und der Kreml?
01.12.2025
4 min.
Trump sieht "gute Chance" auf Ukraine-Deal
Trump gibt sich weiterhin optimistisch, den Krieg beenden zu können.
Gerade erst sind Vertreter der USA und der Ukraine in Florida zusammengekommen, da steht schon das nächste Treffen an. Diesmal aber in Moskau. Außenminister Wadephul erwartet eine entscheidende Woche.
Mehr Artikel