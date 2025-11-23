Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Russland hat die Stadt Charkiw nach ukrainischen Angaben massiv mit Drohnen angegriffen, dabei wurden demnach mehrere Menschen getötet. (Archivbild)
Russland hat die Stadt Charkiw nach ukrainischen Angaben massiv mit Drohnen angegriffen, dabei wurden demnach mehrere Menschen getötet. (Archivbild)
Russische Drohnenangriffe: Tote und Verletzte in Charkiw
Vertreter der Ukraine, ihrer europäischen Partner und der USA diskutieren einen US-Friedensplan. Parallel gehen die russischen Angriffe in der Ukraine weiter. Wieder beklagt das Land zivile Opfer.

Charkiw.

Bei massiven Drohnenangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. 15 weitere Personen seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow bei Telegram. In der Stadt habe es 15 Attacken an sechs Orten gegeben. 

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. (dpa)

