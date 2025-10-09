Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild) Bild: Pavel Golovkin/AP/dpa
Welt
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.

Lipezk.

Ein Kampfjet vom Typ Mig-31 ist offiziellen Angaben aus Moskau zufolge bei einem Trainingsflug im Südwesten Russlands abgestürzt. Die Crew habe sich mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug retten können und sei am Leben, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau russischen Nachrichtenagenturen zufolge mit. "Das Flugzeug ist in unbewohnter Gegend abgestürzt. Der Flug fand ohne Bewaffnung statt", betonte die Behörde und teilte weiter mit, es habe keine größeren Schäden am Boden gegeben.

Der Absturz ereignete sich demnach um 19:20 Uhr Ortszeit (18:20 Uhr MESZ) im nicht weit von der Grenze zur Ukraine entfernt liegenden Gebiet Lipezk. Demnach missglückte der Landeanflug.

Die MiG-31 ist ein zweisitziger Abfangjäger, der auf den Luftkampf mit anderen Flugzeugen spezialisiert ist. Russland setzte die noch zu Sowjetzeiten entwickelte und später immer weiter modernisierte Maschine im Krieg gegen die Ukraine aber auch zum Beschuss des Nachbarlandes ein. So feuerten Berichten zufolge MiG-31 auch Hyperschallraketen des Typs Kinschal bei Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine ab. (dpa)

