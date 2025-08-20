Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Russland hat erneut einen größeren Luftangriff mit Drohnen iranischer Bauart auf die Ukraine gestartet. (Archivbild)
Russland hat erneut einen größeren Luftangriff mit Drohnen iranischer Bauart auf die Ukraine gestartet. (Archivbild)
Welt
Russland startet Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ukraine
Um einen Besuch des US-Sondergesandten Witkoff im Kreml hatte Russland die Intensität von Luftangriffen auf die Ukraine etwas reduziert. Nun steigt die Zahl der Drohnen die dritte Nacht in Folge.

Kiew.

Das russische Militär hat einen größeren Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ziele im ukrainischen Hinterland gestartet. In der Hauptstadt Kiew war kurz vor Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) Flugabwehrfeuer zu hören, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. In mehr als der Hälfte des Landes war wegen der Gefahr anfliegender Drohnen Luftalarm ausgelöst worden. Ukrainische Militärbeobachter informierten über mehrere Dutzend in der Luft befindlicher feindlicher Kampfdrohnen mit westlichem Kurs.

Die Ukraine wehrt sich seit knapp dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. (dpa)

