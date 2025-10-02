Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schon im Juni hatten Russland und die Ukraine Kriegsgefangene ausgetauscht. (Archivbild)
Schon im Juni hatten Russland und die Ukraine Kriegsgefangene ausgetauscht. (Archivbild) Bild: Uncredited/Russian Defense Ministry Press S/dpa
Welt
Russland und Ukraine tauschen Hunderte Kriegsgefangene
Trotz andauernder harter Kämpfe haben Russland und die Ukraine erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Mehrere Hundert Soldaten kehren zurück in ihre Heimat, auch Zivilisten sind dabei.

Moskau/Kiew.

Russland und die Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 185 Soldaten seien übergeben worden, teilten sowohl das russische Verteidigungsministerium als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Außerdem durften den Angaben zufolge auf beiden Seiten je 20 Zivilisten zurückkehren. 

Die ukrainischen Soldaten waren Selenskyj zufolge in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol und dem dortigen, lange umkämpften Stahlwerk Azovstal sowie beim Kernkraftwerk Tschernobyl im Einsatz. Die meisten von ihnen waren demnach seit 2022 in Gefangenschaft. Der Austausch fand dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge an der ukrainisch-belarussischen Grenze statt. 

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Trotz der laufenden Kämpfe tauschen beide Seiten regelmäßig Kriegsgefangene und Soldatenleichen aus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
