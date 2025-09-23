Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Pakistans Premier Shehbaz Sharif (l.) und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman nach der Unterzeichnung eines Verteidigungspaktes.
Pakistans Premier Shehbaz Sharif (l.) und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman nach der Unterzeichnung eines Verteidigungspaktes. Bild: Saudi Press Agency/dpa
Welt
Saudis suchen Schutz unter Pakistans Atomschirm
Von Thomas Seibert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen der Unsicherheiten in der Region schließen Saudi-Arabien und Pakistan ein Verteidigungsabkommen. Das verändert Machtgefüge in Nahost.

Saudi-Arabien will sich von der Atommacht Pakistan vor Konflikten im Nahen Osten schützen lassen. Kurz nach dem israelischen Luftangriff auf die katarische Hauptstadt Doha unterzeichnete die Regierung in Riad jetzt ein neues Verteidigungsabkommen mit Pakistan, der einzigen muslimischen Atommacht der Welt. Der Vertrag verändert das Machtgefüge...
