Saudis suchen Schutz unter Pakistans Atomschirm

Welt
Wegen der Unsicherheiten in der Region schließen Saudi-Arabien und Pakistan ein Verteidigungsabkommen. Das verändert Machtgefüge in Nahost.
Saudi-Arabien will sich von der Atommacht Pakistan vor Konflikten im Nahen Osten schützen lassen. Kurz nach dem israelischen Luftangriff auf die katarische Hauptstadt Doha unterzeichnete die Regierung in Riad jetzt ein neues Verteidigungsabkommen mit Pakistan, der einzigen muslimischen Atommacht der Welt. Der Vertrag verändert das Machtgefüge...
