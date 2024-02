Scholz-Aufruf an EU-Länder: Ukraine gemeinsam unterstützen

Seit fast zwei Jahren setzt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg zur Wehr. Gemeinsam mit mehreren Amtskollegen aus der EU fordert der Kanzler, den Ukrainern auf lange Sicht beizustehen.

Berlin/Kopenhagen.

Fünf europäische Regierungschefs um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben sich in einem gemeinsamen Meinungsbeitrag für langfristige militärische Unterstützung für die Ukraine stark gemacht. Der fortdauernde Kampfwille der Ukraine sei eine Inspiration für alle, die Freiheit und Gerechtigkeit schätzten, schrieben Scholz und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der EU-Länder Dänemark, Estland, Niederlande und Tschechien in einem in der "Financial Times" veröffentlichten Beitrag.